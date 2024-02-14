حادث سير في اربد
التاريخ
2/14/2024 10:10:42 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - وقع حادث سير بين مركبتين في محافظة إربد بالقرب من دوار العيادات، مساء اليوم الأربعاء.
بدوره قال مصدر امني إن الأجهزة الأمنية حضرت لموقع الحادث وباشرت التعامل معه ، حيث اقتصر على اضرار مادية بدون وقوع اصابات .
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