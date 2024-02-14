اتحاد الإمارات للفروسية: إشادة دولي الفروسية بكأس رئيس الدولة ودوري لونجين وسام على صدورنا



قال سعادة اللواء دكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق إن إشادة الاتحاد الدولي للفروسية وتقديره لجهود دولة الإمارات في استضافة كأس صاحب السمو رئيس الدولة ودوري لونجين للأمم لقفز الحواجز من 8 إلى 11 فبراير الحالي، وسام على صدور كل المسؤولين عن اللعبة في الإمارات.

كما أثنى سعادته على حرص الاتحاد الدولي المستمر للتعاون البناء والإيجابي مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق في المجالات كافة التي تعزز استدامة التطور في رياضة الفروسية بشكل عام، بما يتماشى مع رؤية الاتحاد التطويرية للارتقاء بهذه الرياضة، وتوفير متطلبات تميزها وازدهارها كافة على كل الأصعدة.

وقال رئيس الاتحاد في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام".. " دولة الإمارات بفضل دعم وتوجيهات قيادتها الرشيدة تحتضن وتستضيف الفعاليات الرياضية العالمية بتميز كبير حرصاً على ترسيخ مكانتها المميزة على الخريطة العالمية في الرياضات المختلفة ورياضة الفروسية بشكل خاص، لما تمثله من إرث وطني مستدام برؤية تستشرف المستقبل وتواكب التطلعات الوطنية".

وتوجه رئيس اتحاد الإمارات للفروسية بأسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة على دعمه اللامحدود، واهتمامه بالفعاليات المختلفة للفروسية التي تقام على الصعيد المحلي، ورعاية السباقات التي تقام في جميع أنحاء العالم انطلاقاً من حرص الإمارات الدائم على تعزيز الاهتمام برياضات الفروسية باعتبارها إرثاً أصيلاً وعنصرا مهما من عناصر تكوين الهوية الوطنية.

وقال " فخورون بما تقدمه قيادتنا الرشيدة من دعم واهتمام لرياضة الفروسية وسباقاتها المختلفة، حتى أصبحت واحدة من أهم وأبرز الرياضات في الإمارات مستندة في ذلك إلى تراث وتاريخ طويل وعريق في الاهتمام بالخيول، اقتداء بنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في دعم هذه السباقات وضمان استمراريتها عبر مختلف الأجيال".

وأشاد الريسي بالتجهيزات الكبيرة في منتجع الفرسان الرياضي الدولي بأبوظبي لاستضافة البطولتين، بفضل منشآته المتكاملة وبنيته التحتية المتطورة، وحرص إدارته التنفيذية على توفير أفضل المتطلبات لنجاح البطولتين.

كما أشاد بالترتيبات والجهود الكبيرة التي بذلت من فرق العمل والفنيين ضمن منظومة متكاملة في اتحاد الفروسية من خلال الإعداد والتجهيز، ووضع الترتيبات الدقيقة لتنظيم البطولتين بأعلى جودة، وتوفير كافة المتطلبات لنجاحهما.

ولفت إلى أن منتخب الإمارات لقفز الحواجز حقق الكثير من المكاسب في بطولتي رئيس الدولة ودوري لونجين للأمم، استعداداً للمشاركة في أولمبياد باريس 2024، من خلال الاحتكاك والاستفادة من التجارب في بطولتي الفردي والفرق بمشاركة أفضل 10 منتخبات حول العالم، بما يمثل اختباراً حقيقياً لفرسان الإمارات في التجهيز المتدرج للأولمبياد آملاً في المنافسة على ميدالية تعزز تطور هذا المنتخب في ظل الدعم الكبير والمتابعة الحثيثة من الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات، مالك ومؤسس اسطبلات الشراع.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز