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أحمد بن محمد يُقدّم واجب العزاء في الشهيدين سليمان الشحي وخليفة البلوشي

2/14/2024 9:23:16 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قدّم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، اليوم، واجب العزاء في شهيدي الوطن الشهيد عريف سليمان سعيد محمد الشحي، والشهيد الوكيل أول خليفة البلوشي اللذين استشهدا مع زملائهما إثر تعرضهم لعمل إرهابي في جمهورية الصومال الشقيقة، أثناء أدائهم مهام عملهم في تدريب وتأهيل القوات المسلحة الصومالية، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في منطقة الدقداقة برأس الخيمة ومجلس العزاء في عجمان.

وأعرب سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، عن صادق تعازيه ومواساته لأسر الشهداء وذويهم، داعياً الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والأبرار، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.


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