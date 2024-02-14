أحمد بن محمد يُقدّم واجب العزاء في الشهيدين سليمان الشحي وخليفة البلوشي

(MENAFN
- Al-Bayan)
قدّم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، اليوم، واجب العزاء في شهيدي الوطن الشهيد عريف سليمان سعيد محمد الشحي، والشهيد الوكيل أول خليفة البلوشي اللذين استشهدا مع زملائهما إثر تعرضهم لعمل إرهابي في جمهورية الصومال الشقيقة، أثناء أدائهم مهام عملهم في تدريب وتأهيل القوات المسلحة الصومالية، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في منطقة الدقداقة برأس الخيمة ومجلس العزاء في عجمان.
وأعرب سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، عن صادق تعازيه ومواساته لأسر الشهداء وذويهم، داعياً الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والأبرار، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.
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