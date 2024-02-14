1.75 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس 1.75 مليار درهم، إذ شهدت الدائرة تسجيل 496 مبايعة بقيمة 1.29 مليار درهم، منها 53 مبايعة لأراضٍ، و418 مبايعة لوحدات سكنية و25 مبايعة لمبانٍ.

وجاءت أهم المبايعات لأرض سكنية في منطقة غدير الطير بقيمة 65.5 مليون درهم، ثم فيلا في منطقة مدينة محمد بن راشد «ديستريكت 1» بقيمة 55 مليون درهم، كما شهد السوق اليوم بيع شقة في منطقة نخلة جميرا بقيمة 42.6 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 354.3 مليون درهم تمت عبر 104 معاملات، منها 27 رهناً لأراضٍ، و56 رهناً لوحدات سكنية، و21 رهناً لمبانٍ، وكان أهمها رهن أرض في منطقة جميرا باي بقيمة 85 مليون درهم، وأخرى في منطقة مجمع دبي للاستثمار بقيمة 50 مليون درهم، أما الهبات، فشهدت تسجيل 28 هبة بقيمة 111 مليون درهم، وكان أهمها لأرض تجارية في منطقة نخلة جميرا بقيمة 50 مليون درهم.





تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز