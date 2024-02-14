برابوو سوبيانتو يعلن فوزه برئاسة إندونيسيا

أعلن وزير الدفاع الإندونيسي برابوو سوبيانتو فوزه في الانتخابات الرئاسية، اليوم الأربعاء، بعد أن أظهرت استطلاعات غير رسمية للأصوات التي تم فرزها تقدمه بفارق كبير عن أبرز منافسيه وإمكانية حسم الانتخابات من الجولة الأولى.

وحصل السياسي المخضرم برابوو، وهو قائد سابق للقوات الخاصة، على نحو 58 بالمئة من الأصوات وفقاً لأربعة مراكز لاستطلاع الرأي صاغت توقعاتها وفقاً إلى عينة من الأصوات التي تم فرزها في مراكز التصويت على مستوى البلاد. وتراوحت نسبة الأصوات التي تم فرزها بين 78 بالمئة إلى 93 بالمئة بحلول الساعة 1233 بتوقيت جرينتش.

وفي خطاب حماسي أمام أنصاره وسط تصفيق كبير، تعهد برابوو بتشكيل حكومة تتألف من "أفضل الإندونيسيين"، وقال إن هذا انتصار للشعب كله.

وحصد المنافسان أنيس باسويدان وجانجار برانوو نحو 25 بالمئة و17 بالمئة من الأصوات على التوالي، وفق إحصاء أجرته مراكز استطلاع مستقلة أثبتت دقتها في انتخابات سابقة.

وحث أنيس وجانجار الجمهور على عدم التعجل بشأن نتيجة الانتخابات وانتظار الإعلان الرسمي المتوقع بحلول 20 مارس المقبل.

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