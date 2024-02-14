الشارقة لكرة القدم تتعاقد من متوسط الدفاع الكوري تشو يومين

أكملت شركة الشارقة لكرة القدم تعاقدها مع متوسط الدفاع الكوري الجنوبي تشو يومين“27 سنة” بعقد يمتد حتى يونيو 2026 قادماً من نادي دايجون هنا سيتيزن الكوري وسيعوض المدافع الكوري الجنوبي اليوناني كونستاس مانولاس الذي أنهى النادي تعاقده معه في فترة سابقة بعد موسم ونصف دافع فيها عن ألوان الملك.

وكان اللاعب وصل الى إمارة الشارقة يوم الثلاثاء الماضي وأجرى الفحص الطبي الذي اجتازه بنجاح بإشراف الجهاز الطبي للنادي قبل ان يكمل إجراءات التوقيع بشكل رسمي صباح الأربعاء.

ويعتبر يومين المولود في 17 نوفمبر 1996 من أبرز المدافعين في الدوري الكوري كما يجيد اللعب في مركزي المدافع الأيمن والوسط المدافع وشارك اللاعب منذ احترافه بعام 2018 في 166 مباراة ضمن منافسات الدوري الكوري، وسجل فيها 17 هدفاً.

وعلى صعيد المنتخبات يمتلك الكوري الجنوبي 16 مباراة في رصيده الدولي ضمن القائمة التي مثلت منتخب بلاده في كأس العالم 2022 بقطر حيث شارك في مباراة واحدة كما شارك في العديد من المباريات مع المنتخب الكوري الأولمبي تحت 23 سنة.

ويعتبر اللاعب من العناصر التي كان يعتمد عليها المنتخب الأولمبي ومنتخب الشباب بجانب تواجده الدائم مع المنتخب الأول واخرها استدعائه ضمن قائمة المنتخب الوطني الذي سيخوض منافسات كأس أمم آسيا في قطر.

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