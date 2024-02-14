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الصحفي داود كتاب: المهم في خبر فتح أمريكا تحقيقاً في ارتكاب الاحتلال جرائم بغزة هو التوقيت

2/14/2024 9:08:45 AM
(MENAFN- Amman Net) قال مدير شبكة الإعلام المجتمعي الصحفي داود كتاب إن المهم في خبر فتح أمريكا تحقيقاً في ارتكاب الاحتلال جرائم بغزة هو التوقيت

Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · الصحفي داود كتاب: المهم في خبر فتح أمريكا تحقيقاً في ارتكاب الاحتلال جرائم بغزة هو التوقيت

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