ورشة في المفرق لتعزيز مشاركة الشباب بالحياة السياسية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نفذت مؤسسة قدرات للتنمية المجتمعية في محافظة المفرق، وبالتعاون مع الهيئة المستقلة للانتخاب اليوم الأربعاء، ورشة تدريبية لمجموعة من الشباب والشابات في محافظة المفرق، بهدف تمكينهم وبناء قدراتهم لتعزيز مشاركتهم بالحياة السياسية والعملية الانتخابية.
وتحدث في الورشة رئيس قسم تمكين الشباب في الهيئة المستقلة للانتخاب علي الجنيدي، حول مضامين قانوني الأحزاب والانتخاب، وتعزيز مشاركة الشباب وشروط الترشح وجداول الناخبين، إلى جانب ضمانات النزاهة ونسبة الحسم، لافتا إلى دور الهيئة في تعزيز مشاركة الشباب.
من جهته، أشار المدير التنفيذي لمؤسسة قدرات الدكتور عبد الكريم الخزاعلة، إلى جهود الهيئة في بناء قدرات الشباب وتمكينهم ليكون لهم الدور الفاعل في المشاركة واختيار من يمثلهم والتأثير على غيرهم من الشباب بشكل إيجابي، ودعوتهم للمشاركة بهذه التجربة الديمقراطية للوصول إلى شباب فاعلين مؤثرين قادرين بالتعبير عن أنفسهم وليكونوا قدوة في مجتمعاتهم.
واشتملت الورشة على مقدمة عن الهيئة المستقلة للانتخاب، ومهام عملها والدورة الانتخابية وشروط الانتساب للأحزاب إضافة إلى تغييرات طرأت على قانوني الانتخاب والأحزاب بما يخص تعزيز مشاركة الشباب.
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