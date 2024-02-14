جلسة توعوية في مأدبا حول مكافحة المخدرات وقانون السير

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري -نظمت مدينة الأمير هاشم بن عبد الله الثاني للشباب بالشراكة مع الشرطة المجتمعية في محافظة مأدبا، ورشة توعوية حول آفة المخدرات وخطرها على الشباب، وأبرز تعديلات قانون السير الأردني.



وأكد مدير شرطة محافظة مأدبا العميد منتصر عبيدات في الورشة أن دور الشرطة لا يقتصر على تطبيق القانون، بل يمتد إلى بناء جسور التواصل وتعزيز التفاعل الإيجابي بين الشرطة والمجتمع.



وبين مدير المدينة الدكتور إبراهيم الشخانبة، دور المدينة في خدمة الشباب وتطوير الحركة الشبابية في المحافظة على صعيد الفعاليات والأنشطة الرياضية، والتوعية والتثقيف الشبابي، التي لا تألو إدارتها جهدا في تكريس كل جهودها لما فيه منفعة للمجتمع.



وتحدث نائب مدير إدارة مكافحة المخدرات العقيد أيمن الصرايرة، عن دور إدارة مكافحة المخدرات في مكافحة هذه الآفة والوقاية منها من خلال تنفيذ سياسات وبرامج توعي المجتمع حول مخاطر المخدرات.



وبين مدير المعهد المروري الأردني العقيد رائد العساف، جهود المعهد في تقديم برامج تدريبية متقدمة لتحسين مهارات السائقين، وتعزيز وعيهم بقوانين المرور، إضافة إلى تنظيم المعهد لحملات التوعية لتعزيز الوعي المروري والمشاركة في تطوير وتحسين القوانين المرورية.



وتحدث مدير مديرية الإعلام والشرطة المجتمعية العقيد محمود الشياب عن دور مديرية الإعلام والشرطة المجتمعية في تعزيز منظومة الأمن وضمان بيئة آمنة ومستدامة في المجتمع، بشكل شفاف وبناء علاقات قائمة على الثقة بين الشرطة والمجتمع.



وتخلل الورشة مداخلات حول بعض مواد قانون السير المعدل وإجراءات علاج المدمنين في مراكز الإدمان، والاطلاع على معرض العقاقير والمواد المخدرة التي نفذته مديرية إدارة مكافحة المخدرات.