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قانونية الأعيان تقر التعديلات على قانون الانتخاب

2/14/2024 9:08:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان برئاسة العين احمد الطبيشات، اليوم الأربعاء، التعديلات الأخيرة التي طرأت على قانون الانتخاب لمجلس النواب، كما ورد من مجلس النواب.


جاء ذلك بحضور وزير الدولة للشؤون البرلمانية حديثة الخريشا، ووزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، وعدد من الأعيان.


ويأتي مشروع القانون المعدل، وفقًا لأسبابه الموجبة، لتعزيز الحياة السياسية في المملكة من خلال ترسيخ مبدأ التعددية السياسية، ومن أجل تمثيل أكبر قدر ممكن من القوى السياسية في مجلس النواب.

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