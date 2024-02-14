مدير المؤسسة التعاونية يلتقي اللجنة الإعلامية للمؤتمر الوزاري التعاوني

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - التقى مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية عبدالفتاح الشلبي، اليوم الأربعاء، اللجنة الإعلامية للمؤتمر الوزاري التعاوني الحادي عشر لدول آسيا والمحيط الهادي، للإطلاع على مهامها والوقوف على أولوياتها في العمل.
وأكد الشلبي دور وسائل الإعلام بمختلف أشكالها، المرئية والمقروءة والمسموعة، في إيصال رسالة هذا المؤتمر الدولي وأهدافه في تعزيز الشراكات بين الحكومات والتعاونيات، وكذلك مع المنظمات الدولية ذات العلاقة، إضافة إلى تعزيز الهوية التعاونية في المجتمعات.
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