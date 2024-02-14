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مدير المؤسسة التعاونية يلتقي اللجنة الإعلامية للمؤتمر الوزاري التعاوني

2/14/2024 9:08:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - التقى مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية عبدالفتاح الشلبي، اليوم الأربعاء، اللجنة الإعلامية للمؤتمر الوزاري التعاوني الحادي عشر لدول آسيا والمحيط الهادي، للإطلاع على مهامها والوقوف على أولوياتها في العمل.


وأكد الشلبي دور وسائل الإعلام بمختلف أشكالها، المرئية والمقروءة والمسموعة، في إيصال رسالة هذا المؤتمر الدولي وأهدافه في تعزيز الشراكات بين الحكومات والتعاونيات، وكذلك مع المنظمات الدولية ذات العلاقة، إضافة إلى تعزيز الهوية التعاونية في المجتمعات.

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