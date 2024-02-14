الصحة العالمية: الهجوم على رفح سيدمر القطاع الصحي كاملا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، إن شن هجوم عسكري إسرائيلي على مدينة رفح سوف يتسبب في "كارثة لا يمكن تصورها" ويؤدي إلى تدمير النظام الصحي في القطاع بشكل كامل.
وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في غزة والضفة الغربية ريتشارد بيبركورن، في بيان اليوم الاربعاء، إن "العمليات العسكرية في هذه المنطقة المكتظة، ستكون بالطبع كارثة لا يمكن تصورها" .
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