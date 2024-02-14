(MENAFN
- Sherpa Communications)
رمضان ديستريكت، فعاليات الموسم الثاني في جميرا أبراج الإمارات
مع تركيز خاص من M2L Concepts على المجتمع والتقاليد
دبي، الإمارات العربية المتحدة،14 فبراير 2024 – احتفالاً بشهر رمضان المبارك، أعلنت M2L Concepts، الشركة الرائدة في مجال الترفيه والتسلية والتكنولوجيا، عن استضافة الموسم الثاني من رمضان ديستريكت في تراس بلازا، جميرا أبراج الإمارات في الفترة من 15 مارس إلى 4 أبريل 2024. يمثل هذا الحدث دعوة مفتوحة للزوار للانغماس في مجموعة متنوعة من التجارب الثقافية يومياً، من الساعة 5:00 مساءً وحتى الساعة 2:00 بعد منتصف الليل.
يعد الموسم الثاني من رمضان ديستريكت، والذي يستمر لمدة 20 يوم، حدثاً مميزاً تم تصميمه للاحتفال بالأهمية الثقافية والروحية لشهر رمضان مع تعزيز مشاركة الجميع للارتقاء بوحدة المجتمع وترابطه. يتمحور موضوع هذا العام حول العادات والتقاليد والجوهر الروحي لشهر رمضان، مما يوفر للحاضرين تجربة غامرة مليئة بالألوان والموسيقى التقليدية وعروض الطهي اللذيذة.
يجمع هذا الموسم بين عناصر من الأنشطة التقليدية والترفيه الحديث، حيث يمكن للعائلات الاستمتاع بألعاب الطاولة الممتعة، واستكشاف الجانب الفني في حياتهم من خلال مجموعة من الفنون والحرف اليدوية، والانغماس في ألعاب الأركيد لذكريات من أيام الطفولة. وبالنسبة للضيوف الصغار، يزخر هذا الموسم بالأنشطة والفعاليات الشيقة، بما في ذلك العروض المسرحية، والرسم على الوجوه، والألعاب التفاعلية، ودروس الطبخ، مما يضمن تجربة لا تنسى لجميع الأعمار.
ولتسليط الضوء على أهمية التجارب الثقافية خلال الشهر الكريم، حرصت M2L Concepts على تصميم المنطقة بدقة لتعكس الجماليات التقليدية لمنطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك المقاعد التراثية والديكور الذي يتردد صداه مع تاريخ المنطقة. وتأكيداً على جمال الفنون القديمة، ستستضيف المنطقة نخبة من الفنانين المهرة المتخصصين في تصاميم الحناء الرائعة والخط العربي الآسر، مما يوفر للزوار فرصة للتواصل مع هذا الموروث الثقافي الخالد.
مايبيلين "Maybelline" العالمية والتي تعتبر عنصر أساسي في عالم التجميل، ستكون جزءاً من تجربة التسوق، مقدمةً للزوار فرصة استكشاف أحدث صيحات التجميل. كما سيتمكن الزوار من استكشاف عدد لا يحصى من المأكولات والأطباق الشهية من إبداع أبرز المطاعم المحلية والتي تعرض أفضل المأكولات الرمضانية التقليدية. ومن المقرر أن تشارك بعض العلامات التجارية الشهيرة مثل “PappaRoti” و “Keventers” وزاروب و “Biryani Pot”، من بين آخرين، بمجموعة واسعة من المأكولات اللذيذة والجذابة لمتعة الزوار وإرضائهم. إلى جانب ذلك، ستعرض نخبة من الماركات العالمية والمحلية، مثل العلامة التجارية الفرنسية الفاخرة “L'Occitane”ومجوهرات كاسبيان، بالإضافة إلى “Joyful Candles”، ”Skin Story”، و “Rewind Apparel”، من بين العديد من المتاجر الأخرى، مجموعاتها الحصرية لتقديم تجربة تسوق فريدة تمزج بين الفخامة والحرفية والأناقة.
وبهذه المناسبة، علّق توماس جاتيف، الشريك المؤسس المشارك والشريك الإداري في شركة M2L Concepts، قائلاً: "يُعدّ شهر رمضان المبارك فترة ثقافية ثرية في دولة الإمارات العربية المتحدة. يدور الموسم الثاني من رمضان ديستريكت حول أهمية الترابط والوئام المجتمعي والاستمتاع بقضاء أوقات ممتعة مع المقرّبين إليك. هدفنا هو صياغة تجارب مميزة تحتفي بتقاليد رمضان مع تعزيز الشعور بالبهجة المشتركة والمجتمع. بناءً على نجاح فعالياتنا السابقة مثل رمضان ديستريكت 1، وأنشطة كأس العالم لكرة القدم، والمنطقة الشتوية، والتي استقطبت أكثر من 40 ألف زائراً، نشعر بحماس بالغ لإعادة هذه الروح الاحتفالية الفريدة إلى تراس بلازا أبراج الإمارات الشهير."
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