(MENAFN
- JUMMAR PR) نيوم، المملكة العربية السعودية، 14 فبراير 2024 – أعلنت نيوم عن شراكة مع "مدل بيست" (MDLBEAST)، الشركة السعودية الرائدة في الترفيه الموسيقي، لافتتاح نادي شاطئي عصري مزود بأحدث التقنيات في جزيرة "سندالة" الفاخرة في نيوم.
وسيقدم النادي الشاطئي في "سندالة " تجارب ترفيهية استثنائية وحصرية على مدار العام، حيث سيستمع الزوار من مختلف الفئات بالأجواء الموسيقية والفعاليات الثقافية المتنوعة، وستتولى "مدل بيست" كل أعمال التجهيزات في النادي خلال مرحلة ما قبل الإطلاق، بالإضافة إلى تشغيل النادي وإدارته بعد افتتاحه.
وسيكون النادي الشاطئي في "سندالة" وجهة مثالية لاستضافة الفعاليات والتجارب الغامرة، وسيشكل مركزاً عالمياً يحتفي بالتنوع الثقافي والإبداع، وستتيح "مدل بيست"، بفضل خبرتها في استضافة الفعاليات المبتكرة ذات المستوى العالمي، تجارب موسيقية نابضة بالحياة في "سندالة"، يتخللها عروض مبهرة تضم موسيقيين وفنانين و"دي جي" عالميين، مع استخدام أحدث المعدات الصوتية والمرئية التي ستحول المكان إلى مركز ترفيهي ساحر.
وقال كبير التنفيذيين للتطوير الحضري في نيوم، أنتوني فيفس: "ستقدم «سندالة» نموذجاً جديداً للسياحة والمعيشة الفاخرة يقوم على الابتكار والاستدامة، وستعيد «مدل بيست» تشكيل مفهوم النادي الشاطئي في سندالة، وتحويل تجربته إلى رحلة ترفيهية معززة بالتقنية والرفاهية، مستفيدة من مكانة سندالة كوجهة فاخرة وأول نموذج حي لإبداعات نيوم".
بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة "مدل بيست"، رمضان الحرتاني: " تشكل الشراكة مع نيوم وجزيرة سندالة نقطة تحول محورية في إعادة صياغة مفهوم النوادي الشاطئية. ففي نادي سندالة الشاطئي، توقد" مدل بيست " شرارة حماس لا مثيل لها، مُتخمة الأجواء بالحيوية من خلال انتقائنا المتقن للألحان والإيقاعات، وذلك بالعناية بكل تفصيل في النادي، من المأكولات الشهية والمشروبات الفريدة إلى الإطلالات الخلابة والتصميمات الأخاذة. تتجاوز شراكتنا مع نيوم وسندالة حدود الضيافة التقليدية، لتُجسد بعمق روح " مدل بيست"، مُنيرةً بذلك معالم هذه الوجهة الساحرة بأنفاس جديدة.".
وسيوازن النادي بين التجارب الاستثنائية والحفاظ على البيئة، تأكيداً على التزام "سندالة" بالرفاهية المسؤولة، وتماشياً مع رؤية نيوم الشاملة لمستقبل السياحة المستدامة في جميع مشاريعها ومناطقها، وفي هذا الإطار، يأتي التصميم الهندسي والمعماري للنادي منسجماً مع البيئة الطبيعية المحيطة، ما يسهم في تقليل البصمة البيئية مع إبراز الجمال الطبيعي للموقع.
وسيحظى الزوار بفرصة الاستمتاع بتجارب استثنائية على الواجهة البحرية بجانب برك السباحة وإمكانية الوصول إلى الشاطئ الساحر المطل على البحر الأحمر، كما سيحظى الباحثون عن الرفاهية بتجارب متميزة، حيث ستتوفر مرافق حصرية لكبار الشخصيات، ومتاجر، ومطاعم ستقدم أفضل التجارب للاستمتاع بمختلف الأطباق.
وباعتبارها أول المناطق الرئيسية التي سيتم افتتاحها في نيوم، ستبدأ "سندالة" الترحيب بالضيوف والزوار في عام 2024، ليستمتعوا بالتجارب الحصرية والأنشطة المختلفة التي تقدمها هذه الجزيرة الساحرة.
MENAFN14022024006841014746ID1107851562
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.