stc الراعي الرئيسي لـسوق بلوم الذي تطلقه SEEDs

(MENAFN
- Morimak) الكويت، 14 فبراير 2024:
أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc ، الشركة الرائدة في تمكين عملية التحول الرقمي في دولة الكويت، عن رعايتها لـفعالية سوق بلوم من شركة " SEEDs" ، أول شركة متخصصة بتقديم الاستشارات و الخدمات في مجال المباني الخضراء و الاستدامة كما تعزز أسلوب حياة و ترفيه مستدام في الكويت. وتأتي هذه الرعاية ضمن سلسلة من المبادرات المختلفة التي سيتم إطلاقها تماشيا مع برنامج stc للاستدامة 2024 بعنوان “خطى صغيرة، لإنجازات كبير” مع التركيز على زيادة الوعي وتبني ممارسات مستدامة طويلة المدى التي من شأنها أن تترك أثراً ايجابيا للأجيال القادمة.
وبهذه المناسبة، أقامت stc حفل توقيع مع شركة SEEDs لرعاية سوق بلوم والذي سيقام في مجمع DAI بالبدع يوم السبت الموافق 17 فبراير تحت مظلة "وياك" التي تهدف الى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات الناشئة و المبادرات الشبابية. حيث حضر الحفل كل من دانة الجاسم، مدير عام اتصالات الشركات في stc، وفريق شركة SEEDs وفي مقدمتهم يسر المطوع و ياسمين الكندري ، أورجون اوزحالفاجي، احمد سالمين و بدور المطوع ، إلى جانب أحمد النويبت و مريم الكندري من فريق العلاقات العامة في stc . وخلال الفعالية ستشارك stc في جناح مخصص في السوق، باعتبارها راع رئيس للحدث، حيث سيتم تنظيم العديد من الأنشطة الترفيهية و التعليمية المستدامة للزوار للمشاركة في متابعة الموضوع الرئيسي للاستدامة.
تعد الشراكة بين stc وشركة SEEDs بمثابة خطوة هامة نحو تحقيق أهداف الاستدامة لشركة stc في برنامجها لعام 2024 بعنوان “خطى صغيرة، لإنجازات كبير” وبهدف إحداث تأثير إيجابي ومستدام في المجتمع. ومن خلال الاستثمار في المبادرات التي تركز على المجتمع مثل Bloom، لا تعزز stc دورها كرائد رقمي فحسب، بل أيضًا كشركة مسؤولة وملتزمة بالمساهمة في تعزيز و تمكين التنمية المستدامة في الكويت. وتتماشى رعاية stc أيضًا مع المبادرات المختلفة الشبابية التي تنظمها الشركة وتشارك فيها في عدة مجالات تحت مظلة "وياك" ضمن برنامج المسؤولية المجتمعية السنوي للشركات.
وتعليقًا على الرعاية، قالت دانة الجاسم، مدير عام اتصالات الشركات في stc: " انطلاقا من مسؤوليتنا المجتمعية في stc نتطلع دائما الى المساهمة الفعالة مع شركائنا الاستراتيجيين لتمكين المجتمع ونحرص على تعزيز مفاهيم و ثقافة التنمية المستدامة من خلال فعاليتنا و أنشطتنا المجتمعية المتنوعة في عدة مجالات اساسية. لذا فإن رعايتنا لفعالية سوق بلوم و غيرها من الانشطة المجتمعية هي شهادة على تفانينا الثابت في تعزيز الممارسات المستدامة داخل مجتمعنا. ومن خلال دعم مبادرات مثل بلوم، نهدف إلى نشر الوعي وإلهام جيل الشباب للعمل نحو مستقبل أكثر استدامة.
وأكدت الجاسم: "من الضروري أن نشرك الشباب في هذه الجهود و المبادارات الهادفة، لأنها تشكل أهمية بالغة لنجاح أهداف زيادة الوعي حول التنمية المستدامة في مختلف المجالات على المدى الطويل ضمن جيل الشباب. وفي هذا الصدد، تمكنت شركة SEEDs من إنشاء منصة جذابة لجميع الأعمار، مما يجعل الاستدامة موضوعًا شاملاً ومتكاملا للنقاش والعمل.
وأضافت: “أود بهذه المناسبة أن أعرب عن خالص تقديرنا لشركة SEEDs على طرح هذه المبادرة الهادفة. فمعًا، نضع معيارًا للاستدامة في الكويت، بينما نساهم في مجتمع صديقاً للبيئة وأكثر وعيًا. نحن فخورون بأن نكون جزءًا من هذه المبادرة التي تساهم في زيادة الوعي حول ترفيه مستدام في الكويت ونتطلع إلى مواصلة تعاوننا مع القطاعين الحكومي و الخاص من مختلف المجالات لإحداث تغيير هادف و مستدام. إن التزامنا بالتنمية المستدامة هو ركيزة أساسية في قيمنا المؤسسية ويتوافق مع رؤية الكويت الجديدة 2035 ، حيث نؤمن أنه من خلال الجهود الجماعي، يمكننا تحقيق تأثير كبير لمجتمعنا وتحفيز التغيير الدائم للأجيال القادمة".
ومن جهتها، قالت السيدة ياسمين الكندري الرئيس التنفيذي لشركة SEEDs CO : “ يسعدنا مشاركة stc كراعي رئيسي لسوق بلوم، حيث يتوافق التزامهم بالاستدامة والمشاركة المجتمعية تمامًا مع مهمتنا المتمثلة في تعزيز نمط حياة يعطي الأولوية للوعي البيئي. وتجسد هذه الشراكة قوة التعاون بين قطاع الشركات والمبادرات المجتمعية لإحداث فرق حقيقي. نحن ممتنون لدعم stc، الذي لا يؤدي إلى تعزيز أهمية رسالتنا فحسب، بل يوسع أيضًا نطاق جهودنا وتأثيرها وايصال رسالتنا للمجتمع. ومن خلال هذه الشراكة، نحن نمهد الطريق لمستقبل مستدام، بينما نلهم الآخرين للانضمام إلينا في هذه الرحلة الحيوية. وبالنيابة عن فريق شركة SEEDs، أود أن أشكر stc لكونها نموذج رائد ومثالي في مجال الاستدامة ولأنها أصبحت جزءًا من عائلة بلوم.
ومن المقرر أن يقدم سوق بلوم مزيجًا فريدًا من الأنشطة وورش العمل المصممة لتعليم وترفيه جميع الأعمار، وتعزيز فهم أعمق لممارسات المعيشة المستدامة. بدءًا من ورش العمل الجذابة للبالغين والأطفال وحتى مجموعة مختارة من المنتجات والخدمات المستدامة، يعد الحدث بأن يكون منصة شاملة لكل من الشركات المستدامة القائمة والناشئة للتواصل مع جمهور أوسع.
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