حرة الحمرية تستعرض مزاياها الاستثمارية أمام كبرى الشركات العالمية في جلفود 2024

(MENAFN
- Misbar Communications) الشارقة 14 فبراير، 2024:
تشارك هيئة المنطقة الحرة بالحمرية في الدورة 29 من معرض جلفود 2024، أضخم المعارض السنوية في قطاع الأغذية والمشروبات على مستوى العالم، والتي تنظم فعالياته في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة ما بين 19 و23 فبراير الجاري، في دورة هي الأكبر منذ انطلاقه منذ ثلاثة عقود بمشاركة أكثر من 5,500 جهة عارضة، ونخبة من صناع السياسات وقادة قطاع الأغذية والمشروبات على مستوى العالم.
تأتي مشاركة الهيئة في هذا الحدث عبر جناح خاص تركز من خلاله على تعريف العارضين والزوار بالمزايا والخدمات التنافسية والمرافق والبنى التحتية المتطورة وحوافز تسهيل مزاولة الأعمال والتسهيلات الجمركية والخدمات اللوجستية التي توفرها للمستثمرين، إلى جانب إبراز جهودها كمساهم رئيس في تعزيز تجارة الأغذية في الإمارات ودعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، إلى جانب الدور الحيوي الذي تقوم به كوجهة رائدة لتمكين الشركات والعلامات التجارية العالمية العاملة في قطاع الأغذية من الوصول إلى الفرص الواعدة المتوفرة في الأسواق المحلية والإقليمية.
وتستهدف الهيئة خلال مشاركتها إلى تسليط الضوء على الفرص المجزية والإمكانات المتاحة ضمن قطاع الصناعات الغذائية في إمارة الشارقة والترويج لمشروعها الرائد منطقة الصناعات الغذائية الذي يضم أكثر من 1700 شركة، ويمتد على مساحة 11 مليون قدم مربع ويتكون من أراض ومخازن ومكاتب وخدمات ومرافق متنوعة وتوفر من خلاله المنطقة، للمستثمرين العديد من المزايا التنافسية وأحدث الخدمات التي تضمن زيادة الكفاءة ومرونة عملية تصنيع الأغذية وحفظها وتعبئتها وإعادة تغليفها، بالإضافة إلى تسهيل عمليات الاستيراد والتصدير من وإلى جميع أنحاء العالم.
أحدث التوجهات العالمية
وأكد سعادة سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية، أن "جلفود" يشكل ملتقىً دولياً رائداً لكبرى الشركات المتخصصة في قطاع الأغذية والمشروبات، ومنصة مهمة لتسليط الضوء على الابتكارات في مجال التكنولوجيا الزراعية وأحدث التوجهات العالمية المرتقبة في القطاع، وتحرص حرة الحمرية على المشاركة سنوياً في المعرض بهدف استقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية المتخصصة في هذا القطاع والترويج للمزايا التي توفرها للمستثمرين بوصفها إحدى أهم الوجهات الجاذبة لشركات الأغذية والمشروبات حول العالم، نظراً لتميزها وريادتها في توفير حزمة واسعة من التسهيلات والخدمات والمزايا التنافسية وفق أفضل الممارسات العالمية.
جهود رائدة
وأشار سعادة المزروعي إلى أن منطقة الصناعات الغذائية التابعة لحرة الحمرية تعتبر موطناً لعدد كبير من الشركات المحلية والعالمية التي تعمل في قطاع الأغذية والمشروبات، والتي تبلغ أكثر من 1700 شركة، حيث توفر لها العديد من خدمات دعم الأعمال المتميزة، التي تمكّنها من التواصل مع الموردين على مستوى المنطقة إلى جانب المنظومة التشغيلية التي تتميز بالكفاءة والمرونة والفعالية من حيث التكاليف للشركات بمختلف أحجامها، مشيراً إلى أن حرص المنطقة على استقطابها لأهم الشركات العالمية المتخصصة بالصناعات الغذائية، يؤكد جهودها الرائدة على صعيد المساهمة في تعزيز قطاع الصناعات الغذائية الذي يعتبر ركيزة أساسية من ركائز التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات ويلعب دوراً حيوياً في تحقيق الأمن الغذائي المستدام للدولة.
وتعتبر المنطقة الحرة بالحمرية من أكبر المناطق الحرة في دولة الإمارات، وتضم أراضٍ صناعية وتجارية، وتتميز ببنية متطورة ومرافق حديثة تعزز من خطط التوسع الخارجي للمستثمرين فيها خصوصاً في الاستيراد وإعادة التصدير إلى أسواق العالم، كما تقدم مزايا تنافسية عديدة أبرزها توفير نافذة عمليات واحدة تعزز كفاءة الأداء وتسهل ممارسة الأعمال، إلى جانب الإعفاءات الضريبية المتعددة وحرية إعادة رأس المال والأرباح، وملكية كاملة للأعمال، وتواصل سريع مع الأسواق الإقليمية والعالمية.
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