دبي تستضيف العرض المباشر "ماشا والدب"

(MENAFN
- Seven Media) الإمارات العربية المتحدة، دبي – 14 فبراير 2024: يسر كوكا كولا أرينا أن تقدم لكم عرض "ماشا والدب" المباشر في كوكا كولا أرينا بدبي، وذلك من إنتاج EventBox وبالشراكة مع Animaccord.
وتنتظر الأسرة بأكملها مغامرة شيقة مع ماشا والدب و، العرض الموسيقي الرائع على المسرح! انضموا إلى الشخصيتين المحبوبتين ماشا ورفيقها الدب، والباندا والنمر والبطريق بينما يركبون القطار لعيش تجربة ساحرة في الغابة ولقاء الشخصيات المثيرة في المكان. وبينما يسافر أبطالنا معًا حول العالم، تصادفهم العديد من المفاجآت ليكتشفوا القوة الحقيقية للأمل والحلم ومعنى الصداقة.
من الجدير بالذكر أن ماشا والدب استقطب الأسر والأطفال حول العالم بفضل ما فيه من قيم الخير والمرح، وقدرته على توجيه الترفيه والتعليم بذكاء لكل من الأطفال والكبار وترسيخ القيم الحياتية لديهم كالصداقة والاهتمام والدعم وحرية الإبداع. ويتابع البرنامج الكرتوني مغامرات الفتاة الشقية ماشا وصديقها الدب الذي يهتم بها، في صداقة ترمز إلى كيفية استكشاف الأطفال للعالم بمساعدة اصدقائهم الكبار الذين يعتنون بهم ويدعمون حبهم للاستطلاع.
وفي اعقاب ما حققه البرنامج من نجاح عالمين فقد حصل على لقب أفضل برنامج للأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة (شركة باروت أنالتكس، 2023) كما حمل الرقم القياسي العالمي من موسوعة غينيس كبرنامج الرسوم المتحركة الحاصل على أعلى عدد من المشاهدات على يوتيوب، وذلك لحلقة "وصفة الكارثة" التي استقطبت أكثر من 4.5 مليار مشاهدة حتى الآن (كتاب غينيس للأرقام القياسية العالمية 2019).
وسيكون عرض ماشا والدب طريقة رائعة لتعريف الأطفال على المسرح وعالمه الساحر، من خلال تجربة تفاعلية ممتعة ستمنح العائلات وقتًا رائعًا وذكريات لا تنسى.
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