مجموعة مستشفيات المانع بالجبيل تفتتح عيادات خارجية جديدة مع توسعة الخدمات المتخصصة

(MENAFN
- Hill & Knowlton) 12 فبراير 2024، الجبيل، المملكة العربية السعودية – تعلن مجموعة مستشفيات المانع، أول مركز طبي خاص يتم إنشاؤه في المنطقة الشرقية وواحدة من أقدم وأكبر الشركات الطبية في المملكة، عن افتتاح قسم العيادات الخارجية الجديد في مدينة الجبيل. وتعد هذه الخطوة معلمًا هامًا في تاريخ مجموعة مستشفيات المانع ويعكس التزام المانع بتعزيز جودة وتعدد نطاق خدمات الرعاية الصحية المتاحة لمرضاه والمجتمع.
يقدم قسم العيادات الخارجية الجديد في مستشفى المانع الجبيل مجموعة شاملة من الخدمات الطبية المتخصصة، مما يعزز قدرة المستشفى على تقديم رعاية عالية الجودة لمرضاه. وتتماشى هذه المبادرة مع الطلب المتزايد على خدمات الرعاية الصحية للمرضى الخارجيين؛ ومستشفى المانع في طليعة هذا التغيير الإيجابي.
وقال مانع المانع، الرئيس التنفيذي لمجموعة مستشفيات المانع: “إن مستشفى المانع ملتزم بتوفير أعلى معايير الرعاية الصحية لجميع من يعيش على أرض هذا الوطن، ويسعدنا أن نكون قادرين على تقديم هذه الخدمات الموسعة لتلبية احتياجات جميع مراجعينا بشكل أفضل. ويعد هذا التوسع دليلاً على التزامنا بالتفوق في مجال الرعاية الصحية وتلبية احتياجات مرضانا المتطورة ويواكب رؤية المملكة العربية السعودية 2030 لتعزيز الصحة وتوسيع نطاق الوصول من خلال التنويع ".
وتم القيام بالتوسعة لتمكين تقديم خدمات رعاية متخصصة جديدة، وتوفير مجموعة أوسع من العلاجات والإجراءات المتقدمة. وقد بُني قسم العيادات الخارجية الجديد على نهج حديث، ويشمل: عيادة الأنف والأذن والحنجرة، وطب العيون، والجراحة، وجراحة الأعصاب، وعيادة الجلدية، وطب النساء والولادة، وطب الأطفال، والطب الباطني، وعيادة المسالك البولية وطب العظام.
يقع قسم العيادات الخارجية الجديد بمستشفى المانع الجبيل في حي الحويلات ويفتح أبوابه من السبت حتى الخميس، في الأوقات التالية: 8 a.m. حتى 8 p.m.. لمزيد من المعلومات حول المنشأة الجديدة، يرجى الاتصال على 920033440.
نبذة عن مجموعة مستشفيات المانع
تأسست مجموعة مستشفيات المانع عام 1949م، حيث رسّخت مكانتها كأكبر مؤسسة طبية ومزوّد للرعاية الصحية في المنطقة الشرقية، فيما تواصل العمل على توفير رعاية متكاملة جديرة بالثقة لتلبية احتياجات المجتمعات في جميع أنحاء المملكة. وتفخر المجموعة بمكانتها المتميزة كمزوّد خدمات الرعاية الصحية المفضل للعائلات، عبر محفظتها المكوّنة من أربعة مستشفيات وثلاثة مراكز طبية و30 عيادة موزعة على أربع مدن هي الخبر والدمام والجبيل والأحساء. وبصفتها أول مستشفى عام في القطاع الخاص بالمنطقة الشرقية، تضم شبكة المانع أكثر من 6,600 خبير طبي، بما في ذلك 800 طبيب يعالجون أكثر من 52,000 مريض سنوياً، بالإضافة إلى علاج 1.6 مليون مراجع للعيادات الخارجية. وتلتزم مجموعة مستشفيات المانع بالمضي قدماً في تطوير قطاع الرعاية الصحية لتزويد المرضى بأرقى معايير الرعاية الدولية. لمزيد من المعلومات أو لحجز موعد، يرجى زيارة
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