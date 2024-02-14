حي دبي للتصميم يستعدّ لاستضافة النسخة الـ 12 من بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية FIFA الإمارات 2024 دبي

(MENAFN
- Hill & Knowlton) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 14 فبراير 2024: سيكون عشاق كرة القدم الشاطئية على موعد مع حدثٍ رياضي عالمي مليء بأجواء التحدي والمنافسة في دبي مع انطلاق النسخة الـ 12 من بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية FIFA الإمارات 2024 دبي في الفترة بين 15 – 25 فبراير 2024. وستشهد البطولة المرتقبة، التي يستضيفها حي دبي للتصميم في خطوة تضفي طابعاً رياضياً فريداً على وجهة الإبداع العالمية، تنافس 16 من أفضل المنتخبات في العالم.
وهذه هي المرة الثانية التي تستضيف فيها دولة الإمارات العربية المتحدة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية FIFA™ بعد بطولة عام 2009، حيث ستشهد النسخة المقبلة مشاركة لاعبين من الأرجنتين والولايات المتحدة الأميركية واليابان والمكسيك وأوروبا والشرق الأوسط للفوز باللقب. وسوف يحظى عشاق كرة القدم الشاطئية بفرصة متابعة 32 مباراة على أرض الملعب الذي تم تطويره خصيصاً لاستضافة مباريات البطولة والذي يتسع لـ 3,500 متفرج، وذلك للاستمتاع بمهارات السرعة والمرونة والقدرة العالية على التحكّم لدى اللاعبين وزيارة المنطقة المخصصة للمشجعين، والتي ستستضيف فعاليات ترفيهية متنوعة.
وفي هذه المناسبة، قال رومي جاي، رئيس شؤون الأعمال لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA): "يسرّنا اختيار حي دبي للتصميم بصفته جهة داعمة لبطولة كأس العالم للكرة الشاطئية FIFA الإمارات 2024 دبي. ونتطلع لعودة البطولة إلى دبي والاستمتاع بما تقدمه الإمارة من تجارب فريدة بعد استضافة نسخة استثنائية في عام 2009. ونودّ في هذه المناسبة التقدم بالشكر الجزيل لحي دبي للتصميم على إضافة بُعد جديد لهذه النسخة من البطولة، ونتوقع تنظيم نسخة استثنائية أخرى في قلب دبي".
ومن جهتها، قالت خديجة البستكي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – حي دبي للتصميم: "نتطلع لاستضافة النسخة الـ 12 من بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية FIFA في حي دبي للتصميم في خطوة تضفي طابعاً رياضياً فريداً ومزيداً من التنوع على وجهة الإبداع والتصميم. ونفخر باستضافة دبي للبطولة للمرة الثانية، حيث يعكس ذلك مكانة الإمارة الرائدة على مستوى العالم. تعد البطولة إحدى الفعاليات الأكثر ترقباً على برنامج دبي الحافل هذا العام".
تجدر الإشارة إلى أنّ بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية FIFA™ كانت تُقام سنوياً منذ البدء بتنظيمها في عام 2005 ولغاية عام 2009، ليجري بعد ذلك تنظيمها مرة كل عامين حتى نسختها الأخيرة في عام 2021. وتحقق هذه البطولة أعلى معدل أهداف مقارنةً بأيّ من بطولات الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) الأخرى، بمعدل 9.4 أهداف في المباراة الواحدة وسط أجواء تنافسية ورياضية بامتياز. كما شهدت النسخة الأخيرة من البطولة التي تمّ تنظيمها في عام 2021 حضور أكثر من 53 ألف متفرج من عشّاق الرياضة. وقد سجّل أكثر من 190 لاعباً دولياً ما يزيد عن 300 هدف.
MENAFN14022024007469016123ID1107851543
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.