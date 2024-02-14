ترينا سولار تطلق عمليات الإنتاج الضخمة لألواح فيرتكس إس بلس من الفئة إن 505 واط

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- Fekra Communications) أعلنت ترينا سولار، المزود العالمي الرائد للحلول الشاملة للطاقة الكهروضوئية والذكية، اليوم إطلاق عمليات الإنتاج الضخمة لوحدات NEG18R.28 فيرتكس إس بلس 505 واط، يناير الماضي في تشانجو التابعة لمقاطعة جيانغسو الصينية، وتعدّ ألواح فيرتكس إس بلس مخصصة لأسطح المباني التجارية والصناعية.
وتتميز هذه الألواح بقدرتها على الحدّ من تكاليف توازن النظام والتكلفة المعيارية للطاقة بشكل كبير، وهي مصممة لتلبي متطلبات العملاء الأساسية المتعلقة بتقليل وقت الاسترداد. وتجمع وحدات NEG18R.28 بين تقنية الفئة إن مع رقاقة السيليكون المستطيلة (210 آر)، على أن تولد ما يصل إلى 505 واط من الطاقة مع كفاءة عالية بنسبة 22.7%، فضلاً عن كونها تمتلك عمراً تشغيلياً أطول ومعدل تحلل بسبب الضوء أقل من الألواح من النوع بي وتوفر كفاءة تحويل أعلى.
وتبلغ أبعاد الوحدات الجديدة من ترينا سولار 1961 × 1134 ملم مع إطار بسماكة 30 ملم وتتميز بطبقة مزدوجة من الزجاج بسماكة 1.6 ملم ووزن خفيف يبلغ 23.5 كيلوجرام. ويتيح حجمها الممتاز ووزنها الخفيف سهولة الحمل والتركيب، فضلاً عن متانتها للتركيب في المشاريع التجارية الكبيرة. وتوفر مجموعة كبيرة من الحلول لتركيب النظام. كما تتوافق الوحدات مع معظم محولات ومحسنات التيار الكهربائي وأنظمة التركيب الموجودة في الأسواق بفضل تيار دارة القصر الذي تبلغ شدته 15.86 أمبير.
ويساهم هذا التصميم في تعزيز مقاومة الألواح للخدوش والكسر والتأثيرات الخارجية، فضلاً عن منحها مقاومة كبيرة لرذاذ الملح والأحماض والقلويات ودرجات الحرارة ومستويات الرطوبة المرتفعة، وهو ما ساعد الألواح على تجاوز اختبار أجحار البَرَد 35 ملم والتصنيفات المقاومة للحرائق الصادرة عن اللجنة الكهروتقنية الدولية (التصنيف A وC). وتمنح هذه المقاومة العالية الألواح ضمان منتجات لمدة تصل حتى 25 عاماً وضمان طاقة حتى 30 عاماً. وتؤكد هذه الضمانات على الثقة التي تضعها ترينا سولار في تقنية الزجاج المزدوج والأداء طويل الأمد الذي توفره تقنية i-TOPCon المتقدمة من الفئة إن.
وبالإضافة إلى المزايا السابقة، تمتلك الألواح معدل تحلل منخفض جداً بنسبة 1% في العام الأول وتحلل سنوي بنسبة 0.4، مما يوفر راحة البال لأصحاب العقارات التجارية والصناعية والمدراء الراغبين في تحسين كفاءة الطاقة لمدة طويلة.
وتحظى سلسلة ألواح فيرتكس إس بلس بانتشار واسع في السوق غير الخدمي لدى شركاء القطاع والعملاء. وبعد انطلاق عمليات الإنتاج الضخمة لألواح فيرتكس إس بلس 505 واط، تعتزم الشركة تسليم الألواح إلى عملائها في أوروبا وأستراليا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ ومناطق أخرى.
وتلتزم ترينا سولار بتعزيز تنافسية منتجاتها، وتوفير قيمة أكبر للعملاء، ودعم مساعي تطوير الطاقة المتجددة على مستوى العالم.
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