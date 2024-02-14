بيع مشروع عقاري في دبي بالكامل بقيمة 425 مليون درهم بغضون أسبوع من إطلاقه

(MENAFN
- Keelcomms) دبي، الإمارات العربية المتحدة – 14 فبراير 2024: أعلنت شركة التطوير العقاري "إيه إم آي إس" (AMS) اليوم أنه تم بيع مشروعها الجديد "ذا وودلاند ريزيدنسز" (The Woodland Residences) بالكامل والذي تبلغ قيمته 425 مليون درهم، وذلك في غضون أسبوع واحد من إطلاقه.
ويتميز "ذا وودلاند ريزيدنسز" بمساحة قابلة للبيع تبلغ 220,000 قدم مربع، حيث يرتقي المشروع بمفهوم الإقامة ذات العلامة التجارية إلى آفاق جديدة من خلال دمج المنتجات الفعلية التي تحمل إسم العلامة التجارية ضمن التصميمات الداخلية للوحدات. يشهد المشروع تعاون بارز بين المطور العقاري "إيه إم آي إس" و "لامينام" (Laminam). وتجلب هذه الشراكة المسطحات التي تحمل العلامة التجارية "أوتوموبيلي لامبورغيني" (Automobili Lamborghini) إلى كل فيلا ضمن المشروع.
وشهد مشروع "ذا وودلاند ريزيدنسز" نجاحاً ملحوظاً، مما يؤكد على الطلب الكبير على العقارات الفاخرة في دبي والمشاريع التي تعيد تعريف مفاهيم الحياة الفاخرة في السوق العقاري المتنامي. منذ لحظة إطلاقه، استقطب المشروع المستثمرين والمشترين من كافة أنحاء العالم.
وتعليقاً على الإطلاق، قال عمر غول، الشريك الإداري لشركة "إيه إم آي إس": "يسرنا تلبية الطلب الاستثنائي على مشروع "ذا وودلاند ريزيدنسز". إن عملية البيع السريعة تؤكد من جديد على قوة السوق العقاري في دبي والأذواق المميزة لعملائنا. ونعرب عن خالص امتناننا لجميع عملائنا الكرام على ثقتهم في شركة "إيه إم آي إس"."
ويتميز مشروع "ذا وودلاند ريزيدنسز" بمزيج فريد من التصاميم المبتكرة ووسائل الراحة والموقع الاستراتيجي، كما يقدم تجربة معيشية لا مثيل لها برز صداها من خلال إقبال المشترين الباحثين عن الفخامة والتفرد والرقي.
ويعكس مستوى الطلب هذا مكانة دبي كمركز عالمي للاستثمار العقاري الفاخر ويؤكد على جاذبية المدينة للأثرياء الباحثين عن تجارب معيشية لا مثيل لها، كما يؤكد على التزام شركة "إيه إم آي إس" بتقديم مشاريع استثنائية تتجاوز توقعات المستثمرين وأصحاب المنازل.
تتطلع شركة "إيه إم آي إس" إلى مواصلة مسيرة الابتكار والتميز في مجال التطوير العقاري الفاخر، وذلك بهدف تعزيز أفق دبي العقاري من خلال إنشاء مشاريع أيقونية ترتقي بالحياة الحضرية ضمن المدينة.
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