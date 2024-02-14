انطلاق "قمة قادة التجزئة" الإثنين المقبل برعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والاسكان

(MENAFN
- SEC Newgate) الرياض، المملكة العربية السعودية، 14 فبراير 2024: يرعى معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الاستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، "قمة قادة التجزئة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا" بنسختها العاشرة تحت شعار "الابتكار بلا قيود: جدولة الآفاق المستقبلية". وذلك خلال يومي 19 و20 فبراير 2024 المقبلين في الرياض.
ويأتي هذا الحدث في ظل ما يمثّله قطاع التجزئة من أهمية قصوى باعتباره أحد أهم ركائز الاقتصاد في المملكة"، كما يعكس الحرص على تحقيق التكامل بين نمو قطاع التجزئة واستدامة البنية التحتية والتخطيط العمراني الحديث، بهدف تعزيز جودة الحياة للمدن وسكّانها وزوارها، إلى جانب أن الحدث يشكّل تأكيدا على ريادة المملكة وتميّزها في مختلف القطاعات والمجالات.
وتشهد القمة مشاركة مجموعة متميزة من المتحدثين الدوليين والرؤساء التنفيذيين البارزين وبينهم: محمد مراد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سينومي؛ رينوكا جاغتياني، رئيس مجموعة لاندمارك؛ باتريك شلهوب، رئيس مجموعة شلهوب؛ سيما غنواني فيد، المؤسس ورئيس مجموعة أباريل؛ جون هادن، الرئيس التنفيذي لمجموعة الشايع؛ أليسون ريهيل إيرغوفين، الرئيس التنفيذي لمراكز سينومي؛ الدكتور بندر طلعت حموه، الرئيس التنفيذي لشركة باندا للتجزئة؛ عبد المجيد السخان، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة تمارا؛ هاني ويس، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم للتجزئة؛ وغيرهم
وأكد رئيس لجنة قادة التجزئة بانوس ليناردوس: "إن رعاية وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لهذه القمة يمثل إضافة نوعية تبين التزامنا بتعزيز الابتكار في مجال التجزئة ودفع التغيير الفعال في الصناعة داخل المملكة وخارجها." وأضاف: "وتعكس الاستعدادات المتميزة والبرامج المتنوعة لقمة هذا العام تفانينا في تعزيز مكانة قمة قادة التجزئة باعتبارها المحفز العالمي الأول لإقامة الحوارات وبناء الشراكات وتحقيق النمو في قطاع التجزئة."
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