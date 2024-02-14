برنامج جائزة الشيخ خليفة للإمتياز يوقع مذكرة تفاهم مع برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي التابع لمجلس الوزراء

(MENAFN
- Four) 14 فبراير 2024، أبوظبي - دولة الإمارات العربية المتحدة: وقّع برنامج جائزة الشيخ خليفة للإمتياز مذكرة تفاهم مشترك مع برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي، وذلك خلال فعاليات القمة العالمية للحكومات 2024، التي تعقد تحت شعار استشراف حكومات المستقبل، ووقع عن برنامج جائزة الشيخ خليفة للإمتياز، التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، سعادة أحمد خليفة القبيسي مدير عام غرفة أبوظبي، في حين وقع سعادة ابراهيم سلمان المنسق العام لبرنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي التابع لمجلس الوزراء ، وذلك بحضور معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي.
واتفق البرنامجان على بناء علاقة شراكة إستراتيجية فعّالة، مبنية علي تعزيز التعاون الإستراتيجي بين القطاعين الحكومي والخاص وإدارة جوائز الجودة والتميز بالدولة، وتوحيد المفاهيم والمعايير ذات الصلة اتساقاً مع توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بالاعتماد على الإطار العام لمنظومة التميز الحكومي الخاصة ببرنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي ليكون أساساً لمعايير جائزة الشيخ خليفة للامتياز، ونموذجاً مناسباً للقطاع الخاص، وتفعيل العمل به خلال الدورات القادمة للجائزة ابتداء من دورة العام الحالي 2024. بحيث تتم كافة أعمال التقييم وما يترتب عليها من عمليات للتحكيم والاعتمادات الأخرى بناءً على معايير الجيل الرابع والذي بات يعرف حالياً "بنموذج الإمارات الوطني للتميز الحكومي"، وبناء التوافق بين أعمال الجوائز في القطاعين العام والخاص بالدولة.
مرحلة جديدة
وأكد سعادة سعيد عبدالجليل الفهيم، رئيس اللجنة العليا لجائزة الشيخ خليفة للإمتياز أن مذكرة التفاهم هي اتفاق تاريخي، وتشّكل مرحلة جديدة واعدة من العمل المحلي المشترك بين جائزة الشيخ خليفة للإمتياز وبرنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي التابع لمجلس الوزراء، من أجل تعميم الممارسات والتجارب العالمية الرائدة في مجال التميز والجودة. وشدد الفهيم على أن هذا التطور المتواصل في برامج الجودة والتميز التي تشهده دولة الإمارات، يأتي لمواكبة التوجيهات الحكيمة للقيادة الرشيدة، بأهمية المضي في التقدم والازدهار وفق برامج الامتياز والابتكار والريادة، ليسير القطاعين الحكومي والخاص على نهج موحد في معايير التميز العالمية، الأمر الذي به تحقق الاستراتيجية الوطنية " لحكومة المستقبل" في توفير البيئة المحفزة للعمل الحكومي وبيئة الأعمال، وبما يساهم في تحقيق سعادة المجتمع وجودة الحياة والتنمية المستدامة ويعزز دور دولة الإمارات في تنافسية الأعمال ويرسخ مكانتها ضمن المؤشرات العالمية لأفضل دول العالم ومركزاً إقليمياً للاقتصاد العالمي.
مبادرة غرفة أبوظبي
ومن جانبه، قال سعادة عبدالله محمد المزروعي رئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي، "إن جائزة الشيخ خليفة للامتياز هي مبادرة غرفة أبوظبي التي أنشأت في العام 1999، لتكون إحدى أهم المبادرات التي تبنتها الغرفة، ولتشكل برنامج عمل ومنهجية متكاملة للتطوير المؤسسي المستمر؛ بهدف تعزيز القدرة التنافسية لمنظومة قطاع الاعمال وتحسين أداء الشركات والمؤسسات العاملة في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة وزيادة إنتاجيتها وربحيّتها. "
وأكد سعادة أحمد خليفة القبيسي مدير عام غرفة أبوظبي وعضو اللجنة العليا للجائزة "إن توقيع مذكرة التفاهم المشترك مع برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي، جاء تعزيزاً للمسيرة المتميزة التي تفخر بها جائزة الشيخ خليفة للامتياز، وقال "نهدف من خلال هذا الاتفاق لتوحيد المفاهيم والتبني المستنير لمعايير الجيل الرابع في التميز والريادة، تجسيداً للرؤية المستقبلية للقيادة الرشيدة بأن تكون منظومة الجيل الرابع هي خارطة الطريق المعتمدة لدولة الإمارات العربية المتحدة نحو التميز المستدام".
نموذج الإمارات الوطني للتميز الحكومي (معايير الجيل الرابع – سابقاً)
وأشار البروفيسور هادي التيجاني المنسق العام للجائزة بأن معايير الجيل الرابع صممت بناءً على أحدث المعايير العالمية التي جاءت في الجيل الأول الياباني والجيل الثاني الأمريكي والجيل الثالث الأوروبي، والتي ظلت جائزة الشيخ خليفة للامنياز تطبقها منذ تأسيسها قبل ربع قرن من الزمان، مشيراً بأن مذكرة التفاهم جاءت لتأصيل المعايير وتوحيدها مع القطاع الحكومي ومن ثم تحقيق الريادة لدولة الإمارات العربية المتحدة في مجال التميز والابتكار والجودة، لاسيما وأن دولة الإمارات أصبحت تقود العالم حالياً بنموذج عالمي تحققت من خلاله طفرات هائلة لمؤسساتنا الوطنية وحققت مؤشرات غير مسبوقة في كافة المجالات الحكومية والقطاع الخاص، وكان للجيل الرابع دوراً رائداً في تنمية وتطوير أداء العاملين وأنظمة العمل وتحقيق أفضل النتائج المالية والتشغيلية.
جائزة الشيخ خليفة للامتياز
تجدر الإشارة إلى أن برنامج جائزة الشيخ خليفة للإمتياز، من أوائل جوائز التميز في الدولة، والتي تم إطلاقها في العام 1999 بتوجيهات سمو الشيخ خليفة بن زايد طيب الله ثراه، لتنمية وتطوير الأداء المؤسسي بالدولة واستجابة لضرورات رفع الكفاءة للقطاع الخاص وتعميق فعاليته وتنافسيته وفق أعلى المعايير العالمية للتميز والجودة، ويشرف على الجائزة لجنة عليا مكونة من سعادة سعيد عبد الجليل الفهيم رئيس اللجنة العليا للجائزة، وأعضاء اللجنة العليا سعادة راشد عبدالكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، سعادة الدكتور محمد راشد الهاملي وسعادة أحمد خليفة القبيسي مدير عام غرفة أبوظبي، وسعادة محمد عمر عبدالله، وسعادة الدكتور محمد سالم الظاهري وسعادة يوسف علي، والبروفيسور هادي التيجاني المنسق العام للجائزة.
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