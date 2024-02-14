فندق باب القصر يقدم لضيوفه العديد من المفاجآت المبهجة في سوق مأكولات الشوارع والمشروبات الفاخرة

(MENAFN
- Iris Media Press Services) أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أطلق فندق باب القصر سوق مأكولات الشوارع والمشروبات الفاخرة، وهي فعاليةٌ فريدةٌ من نوعها تتيح للضيوف الاستمتاع بطيف واسع من المأكولات العالمية التي تباع عادةً في الشوارع، إلى جانب تشكيلة مميزة من أفخر مشروبات العنب، وذلك ضمن أجواء نابضة بالحياة يوم السبت 17 فبراير الجاري من الساعة 7:00 مساءً وحتى الساعة 11:30 ليلًا، في قاعة "روز لاونج" الداخلية الراقية وفي ردهته الخارجية الساحرة في الهواء الطلق.
ويمكن للضيوف خوض هذه المغامرة الذوقية الرائعة مقابل 150 درهم إماراتي للشخص الواحد، حيث يمكنهم استبدال هذا الرصيد بأي من المأكولات والمشروبات المتوفرة في الفعالية والتي تضم ما لذّ وطاب من المأكولات الشهية الحلوة واللاذعة الكفيلة بإنعاش حواسهم، فضلًا عن المشروبات الفاخرة التي ستنال إعجاب الذواقة، كل ذلك وأكثر ضمن أجواء زاخرة بالمرح والألوان.
وقال السيد إلياس سعد، مساعد المدير التنفيذي مسؤول إدارة الأغذية والمشروبات لدى فندق باب القصر، معلقًا على هذه الفعالية المميزة: "تُعدّ فعالية مأكولات الشوارع والمشروبات الفاخرة إحدى أكثر الفعاليات المنتظرة في باب القصر، حيث تحتفل بالنكهات الغنية لمأكولات الشوارع، ونهدف من خلالها إلى منح ضيوفنا فرصة استكشاف هذا المزيج الرائع من النكهات والثقافات ضمن أجواء تجمع ما بين الدفء والفخامة".
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