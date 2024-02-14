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برشلونة يحدد سعر بيع دي يونج.. وينتظر قراره

2/14/2024 8:25:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تنتظر إدارة برشلونة موقف الهولندي فرينكي دي يونج لاعب الوسط، من تجديد عقده مع البلوجرانا.
وعرض برشلونة على دي يونج تجديد عقده الحالي، الذي ينتهي في صيف 2026.
وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إن النادي الكتالوني لن يقف أمام قرار دي يونج، حال لم يفضل تجديد عقده مع برشلونة.
وأضافت الصحيفة: "برشلونة حدد 100 مليون يورو لبيع دي يونج هذا الصيف، وهذا مبلغ كبير جدا، لكن الإدارة تعتبره رقما جيدا بالنسبة للأندية التي تصرف أموالا أكبر على لاعبين أقل في المستوى من النجم الهولندي، وعلى سبيل المثال انتقال كايسيدو (115 مليون يورو)، وإنزو فيرنانديز (121 مليون يورو) إلى تشيلسي".
وأشارت إلى أن هناك أندية مثل تشيلسي ومانشستر يونايتد مستعدة لدفع الكثير من المال من أجل ضم دي يونج، وفي انتظار موقف مانشستر سيتي الذي حاول ضمه في 2019، إذ اتصل به المدرب بيب جوارديولا لإقناعه.
يذكر أن فرينكي دي يونج انضم لصفوف برشلونة في صيف 2019، مقابل 75 مليون يورو، بجانب 11 مليون يورو كمتغيرات إضافية.

ملاعب

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