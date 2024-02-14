الجيش الأوكراني لا يستبعد احتمال فقدان خط الإمداد الرئيسي إلى أفدييفكا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال دميتري ليخوفوي ممثل المجموعة العملياتية الاستراتيجية بالجيش الأوكراني، إن قيادة هذا الجيش وفرت طرق إمداد بديلة لمجموعة القوات في أفدييفكا في حال فقدان طريق الإمداد الرئيسي.



وأضاف: "في حالة قيام العدو بقطع الشريان اللوجستي الرئيسي، فقد وفرت قيادتنا طرق إمداد بديلة".

وأشار ليخوفوي إلى أنه لا يستطيع الحديث عن تحركات القوات في الوقت الفعلي، مكتفيا بالقول إن الوضع في أفدييفكا بالنسبة للقوات الأوكرانية "متوتر" و"ديناميكي".



وأشار المتحدث الأوكراني، إلى أن "قتال الشوارع مستمر في أفديفكا منذ عدة أيام".



وشدد ليخوفوي على أن القوات الأوكرانية ستواصل محاولة السيطرة على أفدييفكا. وقال ردا على سؤال عن سبب عدم مغادرة القوات الأوكرانية للمدينة: "من المهم بالنسبة لنا أن نحتفظ بأفدييفكا".

RT