الجيش الأوكراني لا يستبعد احتمال فقدان خط الإمداد الرئيسي إلى أفدييفكا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال دميتري ليخوفوي ممثل المجموعة العملياتية الاستراتيجية بالجيش الأوكراني، إن قيادة هذا الجيش وفرت طرق إمداد بديلة لمجموعة القوات في أفدييفكا في حال فقدان طريق الإمداد الرئيسي.
وأضاف: "في حالة قيام العدو بقطع الشريان اللوجستي الرئيسي، فقد وفرت قيادتنا طرق إمداد بديلة".
وأشار ليخوفوي إلى أنه لا يستطيع الحديث عن تحركات القوات في الوقت الفعلي، مكتفيا بالقول إن الوضع في أفدييفكا بالنسبة للقوات الأوكرانية "متوتر" و"ديناميكي".
وأشار المتحدث الأوكراني، إلى أن "قتال الشوارع مستمر في أفديفكا منذ عدة أيام".
وشدد ليخوفوي على أن القوات الأوكرانية ستواصل محاولة السيطرة على أفدييفكا. وقال ردا على سؤال عن سبب عدم مغادرة القوات الأوكرانية للمدينة: "من المهم بالنسبة لنا أن نحتفظ بأفدييفكا".
RT
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