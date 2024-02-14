Wednesday, 14 February 2024 05:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الجيش الأوكراني لا يستبعد احتمال فقدان خط الإمداد الرئيسي إلى أفدييفكا

2/14/2024 8:25:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال دميتري ليخوفوي ممثل المجموعة العملياتية الاستراتيجية بالجيش الأوكراني، إن قيادة هذا الجيش وفرت طرق إمداد بديلة لمجموعة القوات في أفدييفكا في حال فقدان طريق الإمداد الرئيسي.


وأضاف: "في حالة قيام العدو بقطع الشريان اللوجستي الرئيسي، فقد وفرت قيادتنا طرق إمداد بديلة".
وأشار ليخوفوي إلى أنه لا يستطيع الحديث عن تحركات القوات في الوقت الفعلي، مكتفيا بالقول إن الوضع في أفدييفكا بالنسبة للقوات الأوكرانية "متوتر" و"ديناميكي".


وأشار المتحدث الأوكراني، إلى أن "قتال الشوارع مستمر في أفديفكا منذ عدة أيام".


وشدد ليخوفوي على أن القوات الأوكرانية ستواصل محاولة السيطرة على أفدييفكا. وقال ردا على سؤال عن سبب عدم مغادرة القوات الأوكرانية للمدينة: "من المهم بالنسبة لنا أن نحتفظ بأفدييفكا".

RT

MENAFN14022024000208011052ID1107851329

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث