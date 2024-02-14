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فضح مخطط فساد واسع النطاق في وزارة الدفاع الأوكرانية

2/14/2024 8:25:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا عن مخطط لشراء منتجات لوزارة الدفاع الأوكرانية بأسعار مضخمة بشكل ملفت.


وقد صادر المكتب أكثر من 20 صندوقا من الوثائق كجزء من التحقيقات الجنائية المتعلقة بشراء خدمات الطعام، فيما أكد محققون من مكافحة الفساد وجود مخطط فساد يسمح بتضخيم الأسعار بشكل كبير لفئات معينة من المنتجات.
بالتالي، فإن عديمي الضمير من الموردين، على حد تعبير البيان الصحفي للمكتب الوطني لمكافحة الفساد "حصلوا على أرباح فائضة واستغلوا تعاملهم مع الجيش".

وأضاف البيان: "يسمح هذا المخطط للموردين بإساءة استخدام تحديد الأسعار لمجموعات معينة من السلع"، ونشرت صورا لأكثر من 20 صندوقا من المستندات، كتبت أنها لا تمثل سوى ثلث الأوراق التي تم ضبطها أثناء إجراءات التحقيق.

RT

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