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النشامى يلتحقون بأنديتهم

2/14/2024 8:25:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بدأ لاعبو المنتخب الوطني لكرة القدم، بالالتحاق بأنديتهم المحلية والخارجية، بعد اختتام مشاركتهم في بطولة كأس أسيا التي انتهت أخيرا في قطر وحصل فيها المنتخب الوطني على المركز الثاني.
وبدأ اللاعبون المحترفون في الخارج بالالتحاق تباعا بأنديتهم الأربعاء، حيث يحترف موسى التعمري في مونبلييه الفرنسي ويزيد أبو ليلى في الجبلين السعودي، إضافة إلى المحترفين في الدوري القطري وهم يزن العرب وعلي علوان ويزن النعيمات وإبراهيم سعادة.
كما يلتحق لاعبو المنتخب بأنديتهم المحلية، استعدادا لاستئناف مباريات دوري المحترفين اعتبارا من السبت المقبل.
وكان اتحاد الكرة قد حدد مواعيد المباريات المؤجلة من الأسبوعين الخامس والثامن من الدوري الأردني للمحترفين لموسم 2023/2024، حيث يلتقي الفيصلي مع شباب العقبة عند الخامسة من مساء السبت المقبل على ستاد عمان، فيما يواجه الوحدات نظيره الحسين عند السابعة والنصف مساء نفس اليوم على ستاد الحسن في إربد.
ويستقبل الوحدات نظيره الرمثا عند الخامسة عصر الأربعاء 21 شباط، على ستاد عمان، قبل أن يلتقي مغير السرحان مع الفيصلي عند السابعة والنصف مساء على ستاد الأمير محمد، ضمن مواجهات الأسبوع الثامن.

ملاعب

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