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توخيل يعرض نفسه على برشلونة.. وهذا موقف لابورتا

2/14/2024 8:25:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفاد تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، بأن الألماني توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ، عرض نفسه على إدارة برشلونة لتولي تدريب الفريق بداية من الموسم المقبل.
وأعلن تشافي هيرنانديز، مدرب البارسا، رحيله عن تدريب الفريق الكتالوني بنهاية الموسم الجاري، وبدأ النادي رحلة البحث عن خليفته.
وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن توخيل يمر بأوقات عصيبة مع بايرن ميونخ، بعدما ودع كأس ألمانيا، وخسر بثلاثية نظيفة أمام منافسه المباشر على لقب البوندسليجا باير ليفركوزن.
وطرحت بعض التقاريرالصحفية اسم البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب روما السابق، لتولي المسؤولية بدلًا من توخيل.
وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن توخيل يعلم جيدًا أن برشلونة يبحث عن مدرب جديد، وأن خوان لابورتا، رئيس النادي الكتالوني معجب بالمدرسة الألمانية، وأنه (توخيل) كان خيارًا أول للابورتا عندما أراد بديل لرونالد كومان في صيف 2021.
وأكدت أن محيط توخيل تحرك الآن وعرض خيار التعاقد مع المدرب الألماني على إدارة برشلونة، معتمدًا على تجاربه الناجحة سواء في باريس سان جيرمان أو في تشيلسي.
وكانت بعض التقارير قد تحدثت عن مناقشة بايرن أيضًا فكرة الإطاحة بتوخيل، من أجل تعيين مدرب الفريق البافاري السابق هانز فليك.

ملاعب

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