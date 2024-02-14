إيقاف هداف كأس الأمم الأفريقية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن اتحاد غينيا الاستوائية، رسميًا، اليوم الأربعاء، إيقاف إيميليو نسوي هداف بطولة كأس الأمم الأفريقية "كوت ديفوار 2023"، حتى إشعار آخر.
وكشف اتحاد غينيا الاستوائية في بيان عبر موقعه الرسمي، أنه تقرر إيقاف نسوي لأسباب انضباطية.
وأوضح البيان أن اللاعب ارتكب تجاوزات قبل وبعد مشاركة الفريق في النسخة الماضية من بطولة أمم افريقيا
ملاعب
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