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إيقاف هداف كأس الأمم الأفريقية

2/14/2024 8:25:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن اتحاد غينيا الاستوائية، رسميًا، اليوم الأربعاء، إيقاف إيميليو نسوي هداف بطولة كأس الأمم الأفريقية "كوت ديفوار 2023"، حتى إشعار آخر.
وكشف اتحاد غينيا الاستوائية في بيان عبر موقعه الرسمي، أنه تقرر إيقاف نسوي لأسباب انضباطية.
وأوضح البيان أن اللاعب ارتكب تجاوزات قبل وبعد مشاركة الفريق في النسخة الماضية من بطولة أمم افريقيا

ملاعب

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