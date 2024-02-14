الأمين العام للناتو: لا نرى تهديدات عسكرية من روسيا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ إن الحلف لا يرى أي تهديدات عسكرية فورية لدوله من روسيا.
جاء ذلك أثناء حديث ستولتنبرغ اليوم الأربعاء، قبل اجتماع وزراء دفاع الحلف في بروكسل، حيث قال أثناء حديثه عن "الخطر المستمر المفترض للهجمات الهجينة": "لا نرى أي تهديدات عسكرية فورية لأي من الدول الحليفة، لكن هناك خطر دائم من الهجمات الهجينة، بما في ذلك الهجمات الإلكترونية وغيرها من الأعمال ذات الطبيعة الهجينة ضد الحلفاء".
ووفقا لستولتنبرغ، فإنه، ولمواجهة هذه التهديدات، يجري "الناتو" حاليا تدريبات، ويحفّز تبادل المعلومات بين الدول، ويعمل مع القطاع المدني، وأضاف: "بالطبع، نواصل مراقبة الوضع على حدود دول الحلف مع روسيا حتى نتمكن من الرد على أي تحديات من روسيا".
RT
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