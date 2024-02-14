الأمين العام للناتو: لا نرى تهديدات عسكرية من روسيا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ إن الحلف لا يرى أي تهديدات عسكرية فورية لدوله من روسيا.



جاء ذلك أثناء حديث ستولتنبرغ اليوم الأربعاء، قبل اجتماع وزراء دفاع الحلف في بروكسل، حيث قال أثناء حديثه عن "الخطر المستمر المفترض للهجمات الهجينة": "لا نرى أي تهديدات عسكرية فورية لأي من الدول الحليفة، لكن هناك خطر دائم من الهجمات الهجينة، بما في ذلك الهجمات الإلكترونية وغيرها من الأعمال ذات الطبيعة الهجينة ضد الحلفاء".

ووفقا لستولتنبرغ، فإنه، ولمواجهة هذه التهديدات، يجري "الناتو" حاليا تدريبات، ويحفّز تبادل المعلومات بين الدول، ويعمل مع القطاع المدني، وأضاف: "بالطبع، نواصل مراقبة الوضع على حدود دول الحلف مع روسيا حتى نتمكن من الرد على أي تحديات من روسيا".

RT