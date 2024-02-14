إصابة 15 عسكريا إسرائيليا في معارك غزة خلال 24 ساعة

إصابة 15 عسكريا إسرائيليا في معارك غزة خلال 24 ساعة
التاريخ
2/14/2024 8:25:31 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 15 عسكريا في المعارك الدائرة بقطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن إدارة التأهيل تستعد لاستقبال 20 ألف جريح العام الحالي بعد استقبال 5500 العام الماضي.
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