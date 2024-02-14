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إصابة 15 عسكريا إسرائيليا في معارك غزة خلال 24 ساعة

2/14/2024 8:25:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 15 عسكريا في المعارك الدائرة بقطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن إدارة التأهيل تستعد لاستقبال 20 ألف جريح العام الحالي بعد استقبال 5500 العام الماضي.

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