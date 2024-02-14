الخلايلة يفتتح ملتقى خيريا ويوما طبيا مجانيا في القويسمة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - افتتح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، رئيس مجلس إدارة صندوق الزكاة الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الأربعاء، الملتقى الخيري واليوم الطبي المجاني الذي نظمه صندوق الزكاة بالتعاون مع مستشفى المقاصد الخيريّة بمنطقة "خريبة السوق" في لواء القويسمة.



وقال الخلايلة، إنّ الله سبحانه وتعالى حث في كتابه الكريم على التعاون على البر والتقوى مُستشهداً بالآية الكريمة "وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ والتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثمِ والْعُدْوَان"، مشيرا إلى أنَّ الهدف من الأيام الخيريّة والأيام الطبيّة المجانيّة التعاون والتكاتف والوقوف على احتياجات العائلات الفقيرة والمحتاجة.



وأضاف "أنّنا في وزارة الأوقاف نعمل على تنفيذ التوجيهات الملكية السامية في النزول إلى الميدان، والاستماع لملاحظات المواطنين، والعمل على تلبيتها ضمن الإمكانيات المتاحة، والاستفادة من التغذية الراجعة حول المشاريع والبرامج المتعلِّقة بقطاع الأوقاف لغايات التحسين والتطوير".



وأعلن الخلايلة، عن توزيع 500 قسيمة شرائية للأسر الفقيرة والمحتاجة، وتوزيع مساعدات مالية لـ 50 يتيمًا ولـ 50 طالب علم بواقع 100 دينار لكل منهم، وتوزيع 300 طرد غذائي، مشيراً إلى وجود 350 أسرة تتقاضى رواتب شهرية من صندوق الزكاة في لواء القويسمة، إضافة إلى وجود 370 يتيمًا يتقاضون كفالات أيتام، وتنفيذ 4 مشاريع تأهيلية، وترميم منزل واحد.



من جانبه، قال متصرف لواء القويسمة صقر الدروع الدعجة، في كلمة نيابةً عن المجتمع المحلي، إنّ هذه الفعالية تأتي في غمرة احتفالات المملكة بذكرى الإسراء والمعراج الشريفين، وعيد ميلاد جلالة الملك ومرور 25 عامًا على تولّيه سلطاته الدستورية، لافتًا إلى أنّ هذه الفعالية تجسد نهج التواصل مع المواطنين بناءً على التوجيهات الملكيّة ولأهمية التشاركيّة بين جميع الجهات للتخفيف عن كاهل الأسر والمواطنين.



وتابع الدعجة، "يقف الأردنيّون وقفة عز وشموخ خلف جلالة الملك عبدالله الثاني، وقواته الباسلة الذي يواصل الدفاع عن حق الفلسطينيين بإقامة دولتهم الشرعيّة وينادي بكل المحافل الدولية بأن المنطقة لن تنعم بالأمن والاستقرار إلا من خلال الحل العادل للقضيّة الفلسطينية".



كما افتتح وزير الأوقاف، اليوم الطبي المجاني الذي نظمه مستشفى المقاصد الخيريّة، وشمل على تقديم الرعاية الصحيّة لأهالي اللواء في العديد من الاختصاصات الطبيّة.



وحضر الافتتاح، النائب مغير الهملان الدعجة، والشيخ عبدالكريم الحويان، ومدير ومديرية أوقاف عمّان الثالثة الدكتور عبدالسلام دويرج البزايعة، ومدير عام صندوق الزكاة الدكتور عبد سميرات ووجهاء وأهالي اللواء.