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عرض مذهل يحرم برشلونة من جوهرة ريال مدريد

2/14/2024 8:25:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، عن مفاجأة كبرى كادت أن تنقل نجم ريال مدريد لصفوف برشلونة، في بداية مسيرته الكروية.
ويشهد هذا الموسم على تألق لافت للنجم الإسباني إبراهيم دياز، لاعب ريال مدريد، والذي سجل العديد من الأهداف الحاسمة للميرينجي في الفترة الأخيرة، كان آخرها في شباك لايبزيج.
وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن دياز كان قريبًا جدًا من برشلونة في بداية مسيرته.
وأكدت الصحيفة، أن برشلونة كان قد حصل بالفعل على موافقة والد إبراهيم، وكان اللاعب سعيدًا بقدرته على التوقيع للبارسا.
وأضافت الصحيفة، أن دياز وقتها كان يلعب في نادي مالاجا، وأراد برشلونة التوقيع معه منذ أن كان صغيرًا، قبل أن تأتي لحظة الحسم عندما كان يبلغ من العمر 12 عامًا فقط، ووقع معه البارسا بالاتفاق مع والده.
وفي هذه المرحلة من العمر، كان يتعين على اللاعبين إجراء تغيير في مكان إقامتهم، وقد وافق برشلونة على كل شيء، ولكن بعد ذلك تدخل عبد الله بن ناصر آل ثاني، رئيس مالاجا.
وعندما اكتشف رئيس النادي أن البارسا يمكنه الحصول على اللاعب، قدم عرضًا مذهلًا لوالده، ليضطر الأخير إلى إخبار برشلونة بأنه لا يستطيع رفض عرض مالاجا.
ولم يتمكن برشلونة من توقيع عقد احترافي مع إبراهيم، لأنه لم يكن يبلغ من العمر 16 عامًا، ولم يتمكن من تنفيذ الاتفاق الذي أبرمه مع والده.

ملاعب

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