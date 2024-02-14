عمل الأعيان تقر مشروع معدل قانون التنمية الاجتماعية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أقرت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان، برئاسة العين عيسى حيدر مراد، اليوم الأربعاء، مشروع معدل قانون التنمية الاجتماعية لسنة 2023، كما ورد من مجلس النواب.



وتحدث العين مراد بحضور وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى ووزيرة الدولة للشؤون القانونية الدكتورة نانسي نمروقة، أن الاجتماع جاء ليبحث في مشروع القانون، وذلك بعد عقد اللجنة عدة لقاءات مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني والخبراء في مجال العمل الاجتماعي.



وبين أن مشروع القانون جاء ليتواءم مع التغييرات الحاصلة منذ إقرار القانون السابق وحتى الآن، مشيراً إلى أن القانون جاء بتغيير جوهري للنمطية في الحماية الاجتماعية وصولاً بالتدريج للتنمية وتعزيز الإنتاجية.