خبر سار لمنتسبي الأمن العام

خبر سار لمنتسبي الأمن العام
التاريخ
2/14/2024 8:25:19 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قرر مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة تأجيل أقساط السلف للضباط وضباط الصف والأفراد والمستخدمين المدنيين الممنوحة من صندوقي الادخار والتعاون للضباط والأفراد لشهري شباط وآذار 2024.
وجاء القرار بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد وتخفيفا للأعباء المالية المترتبة عليهم.
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