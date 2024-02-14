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خبر سار لمنتسبي الأمن العام

2/14/2024 8:25:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قرر مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة تأجيل أقساط السلف للضباط وضباط الصف والأفراد والمستخدمين المدنيين الممنوحة من صندوقي الادخار والتعاون للضباط والأفراد لشهري شباط وآذار 2024.

وجاء القرار بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد وتخفيفا للأعباء المالية المترتبة عليهم.

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