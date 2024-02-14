Kit & Kaboodle تطلق عرض تخفيضات حصرياً غير مسبوق

"كيت & كابودل" Kit & Kaboodle، الوجهة البارزة في عالم الديكورات الداخلية الفاخرة المستوحاة من إبداعاتٍ من جميع أنحاء العالم، أعلنت عن عرضٍ مذهل للغاية على مجموعتها الواسعة من قطع الديكور، يتيح لعملائها فرصة الاستمتاع بخصمٍ حصريّ بنسبة 40% على جميع قطع الأثاث الفاخرة في المتجر الرئيسيّ لـ "كيت & كابودل" في دبي، ولفترةٍ محدودة من 20 فبراير حتى 6 مارس 2024.

إلى جانب متجرها الرئيسي في دبي، أعلنت "كيت & كابودل" كذلك عن الإطلاق المرتقب لموقعها الإلكتروني، والذي يمنح عملائها إمكانية تصفّح منتجاتها وشرائها عبر الإنترنت، مع استفادتهم أيضاً من الأفكار والتصاميم المذهلة التي تنشرها هذه العلامة التجارية على موقعها الإلكتروني الغنيّ بتصميمه المبتكر الذي يتضمّن تجربة واقع افتراضي فريدة من نوعها. ويأتي هذا التوسع بمثابة شهادة على التزام "كيت & كابودل" بتوفير خدمة استثنائية وتصاميم داخلية فاخرة لعملائها في جميع أنحاء العالم.

وفي هذا السياق، علّق عمران حسين بالقول: "نلتزم في "كيت & كابودل" بجعل تصاميمنا الداخلية الفاخرة في متناول الجميع. ومن خلال التخفيضات المذهلة والإطلاق المرتقب لموقعنا الإلكتروني المبتكر، نسعى إلى إلهام عملائنا وتحفيزهم على إضفاء لمسة ذوقٍ فريدة على منازلهم، والاستمتاع بمفاهيم الفخامة في حياتهم اليومية".

وأضاف: "من خلال مجموعة واسعة من المنتجات الحصرية التي يتمّ استحضارها من جميع أنحاء العالم، وفريق عمل يصبّ كامل اهتمامه على الارتقاء بتجربة العملاء، تقدّم "كيت & كابودل" تجربة تسوق غير مسبوقة، مصمّمة لتلاقي التوقعات التي يتطلّع إليها عملاؤنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونادراً ما تتوفر لهم. التصاميم المستوحاة من الأنماط الأوروبية والعالمية، والإبداعات الحصرية والمحدودة الكمية التي ابتكرها فريق التصميم الداخلي من أصحاب الخبرة المديدة، يضمن للعملاء الاستفادة من مجموعة منتجات دائمة التجدّد، تواكب أحدث الاتجاهات في عالم التصاميم الداخلية الفاخرة، وتجعل من كل قطعة إضافة مذهلة في أيّ منزل. الروعة في التصميم والدقّة في التنفيذ اللتان تتميّز بهما هذه العلامة التجارية، كفيلتان بتوفير مجموعة مختارة من القطع المميّزة، غير متوفرة بغالبيتها لدى أيّ علامة تجارية محلّية متخصصة في التصاميم الداخلية".

يقع متجر "كيت & كابودل" الرئيسيّ على شارع الشيخ زايد، مخرج 43- القوز 3، ويشكل وجهة مثالية لجميع الراغبين في الارتقاء بمستوى المساحات الداخلية في بيوتهم، من خلال قطع أثاث مبهرة وأكسسوارات مبتكرة وأدوات إنارة رائعة والكثير غيرها. إذا كنتم ترغبون في إعادة تصميم منزلكم بالكامل، أو تفكرون في إضافة قطعة مميّزة إلى ديكوره الحالي، زوروا "كيت & كابودل" للاطلاع على مجموعةٍ لا مثيل لها من القطع التي تلهمكم أفكاراً كفيلة بتحويل المساحات الداخلية في بيوتكم إلى مصدر دائم للإلهام.

اكتسبت "كيت & كابودل" ثقة عملائها منذ تأسيسها، وباتت الوجهة الرائدة للتصاميم الداخلية الفاخرة في دبي، حيث يقوم فريق متخصص بتزويد العملاء بخبرته المديدة، ويعرض لهم اقتراحاته التي تلبّي تطلعاتهم، سواء في المشاريع السكنية الضخمة أو المنازل والشقق العادية، ويرافقهم خلال كل مرحلة من مراحل التصميم الداخلي الخاصة بهم، بما يضمن لهم تجربة شخصية سلسة، يكون مسك ختامها إبداعا وفخامةً حاضرين على الدوام.

لا تفوّتوا الاستفادة من هذه الفرصة الحصرية لتحويل المساحات الداخلية في بيوتكم إلى منازل أحلام تنبض بالجمال، من خلال قطع أثاث فاخرة بأسعارٍ لا تُنافس. زوروا متجر "كيت & كابودل" في دبي من 20 فبراير حتى 6 مارس، واستفيدوا من خصم 40% على أروع القطع والأكسسوارات. كما يمكنكم التسوّق عبر الموقع الإلكتروني:

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