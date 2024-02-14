رئيس وزراء الهند: سعيد بلقاء محمد بن راشد.. العالم كله يشهد على رؤيته التنموية لدبي

أعرب ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند عن سعادته بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، خلال القمة العالمية للحكومات 2024، والمقامة في دبي في الفترة من 12 إلى 14 فبراير الجاري.

ودون رئيس الوزراء الهندي عبر حسابه الرسمي على موقع «إكس»، قائلاً: «سعيد بلقاء محمد بن راشد، العالم كله يشهد على رؤيته التنموية لدبي».

وأضاف مودي في تدوينته: «خلال لقائنا ناقشنا عدداً من المواضيع في مجال التجارة والنقل وسبل دفع العلاقات بين الشعبين والبلدين».





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