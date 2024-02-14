رئيس وزراء الهند: سعيد بلقاء محمد بن راشد.. العالم كله يشهد على رؤيته التنموية لدبي

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعرب ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند عن سعادته بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، خلال القمة العالمية للحكومات 2024، والمقامة في دبي في الفترة من 12 إلى 14 فبراير الجاري.
ودون رئيس الوزراء الهندي عبر حسابه الرسمي على موقع «إكس»، قائلاً: «سعيد بلقاء محمد بن راشد، العالم كله يشهد على رؤيته التنموية لدبي».
وأضاف مودي في تدوينته: «خلال لقائنا ناقشنا عدداً من المواضيع في مجال التجارة والنقل وسبل دفع العلاقات بين الشعبين والبلدين».
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