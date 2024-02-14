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بعدما أكد اقتراب وفاته.. ليفربول يحقق أمنية مدرب الجيل الذهبي

2/14/2024 8:00:25 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن نادي ليفربول، أن المدرب السويدي الشهير زفن جوران إريكسن، انضم للجهاز التدريبي للفريق المخصص لتمثيل النادي في مباراة للأساطير أمام نادي أياكس.

وقال ليفربول في بيان: "يسعدنا أن نؤكد أن زفن جوران إريكسن سيكون جزءًا من الجهاز الفني لفريق أساطير ليفربول أمام فريق أساطير أياكس على ملعب أنفيلد، في 23 مارس".

وسينضم مدرب إنجلترا السابق في الجهاز التدريبي إلى مجموعة من عظماء ليفربول، مثل إيان راش وجون بارنز وجون ألدريدج.

وأضاف النادي: "يتطلع جميع المرتبطين بالنادي ومؤسسة ليفربول إلى الترحيب بحرارة بزفن مشجع ليفربول وعائلته في أنفيلد، ورؤيته في المنطقة الفنية في ذلك اليوم، في مناسبة رائعة لجمع التبرعات".

وكشف المدير الفني السابق لإنجلترا الشهر الماضي، أن أمامه في أفضل الأحوال عام واحد ليعيشه، بعد تشخيص إصابته بسرطان البنكرياس.

واعترف إريكسن بعد ذلك في مقابلة صحفية، بأنه من مشجعي ليفربول وكان "يتمنى دائمًا أن يكون مدربًا" للفريق.

ومن بين لاعبي ليفربول السابقين الذين تم تأكيد مشاركتهم في المباراة، أبطال دوري أبطال أوروبا 2005 جيرزي دوديك ومارتن سكرتل وفابيو أوريليو وجبريل سيسيه.

بينما سيشارك مهاجم الريدز وأياكس السابق رايان بابل في كلا الجانبين خلال المباراة.

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