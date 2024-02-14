إيقاف هداف كأس أمم إفريقيا 2023

أعلن اتحاد غينيا الاستوائية، رسميًا، اليوم الأربعاء، إيقاف إيميليو إنسوي هداف بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، حتى إشعار آخر.

وتوج إنسوي، بجائزة هداف بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 التي اختتمت هذا الشهر، بعدما أحرز 5 أهداف.

وكشف اتحاد غينيا الاستوائية في بيان عبر موقعه الرسمي، أنه تقرر إيقاف إنسوي لأسباب انضباطية، وأوضح البيان، أن اللاعب ارتكب تجاوزات قبل وبعد مشاركة الفريق في كأس أمم إفريقيا 2023.

وأكد البيان أنه تم إيقاف اللاعب إيفان سلفادور أيضًا لتورطه في حادث "غير سار" بمدينة أبيدجان 29 يناير الماضي، استدعى تدخل الشرطة، وتسبب في تأخير عودة البعثة إلى البلاد، ليضر بسمعة وصورة كل من المنتخب والبلد.

يذكر أن منتخب غينيا الاستوائية ودع كأس أمم إفريقيا 2023 من الدور ثمن النهائي.

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