الرئيس التركي يزور مصر لأول مرة منذ 2012

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى القاهرة، اليوم الأربعاء، في أول زيارة لمصر منذ عام 2012، يجتمع خلالها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، في خطوة كبيرة نحو إعادة بناء العلاقات بين القوتين الإقليميتين.

وكان السيسي وقرينته في استقبال الرئيس التركي وقرينته في المطار وتبادلا

أطراف الحديث.

وكان أردوغان قد قال إن المباحثات ستركز على الحملة الإسرائيلية في قطاع غزة. ومن المقرر أن يعقد الرئيسان مؤتمراً صحفياً في وقت لاحق.

وتمثل الزيارة تتويجاً للجهود الدبلوماسية التي بُذلت في السنوات الماضية لتعزيز العلاقات. وتبادل البلدان تعيين سفيرين العام الماضي، وقالت تركيا هذا الشهر إنها ستزود مصر بطائرات مسلحة مسيرة.

وكانت مشاورات بين مسؤولين بارزين في وزارتي الخارجية التركية والمصرية قد بدأت عام 2021 وسط مساع تركية لتخفيف التوتر مع مصر والإمارات وإسرائيل والسعودية.

والتقى أردوغان والسيسي وتصافحا خلال نهائيات كأس العالم الأخيرة التي أقيمت في قطر عام 2022.

وزار وزير الخارجية المصري سامح شكري تركيا في فبراير من العام الماضي "لنقل رسالة تضامن" من مصر عقب وقوع زلزال كبير.

وخلال اتصال هاتفي أجراه السيسي مع أردوغان في مايو

الماضي لتهنئته بالفوز في انتخابات الرئاسة التركية، اتفقا على "البدء الفوري في ترفيع العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين وتبادل السفراء" بحسب بيان للرئاسة المصرية.

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