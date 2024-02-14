1.56 مليار درهم العائد التشغيلي لمصرف عجمان في 2023 بارتفاع 66%

ترأس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس مجلس إدارة مصرف عجمان، اجتماع مجلس إدارة المصرف، الذي عُقد في مقر مصرف عجمان الرئيسي، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، ومصطفى محمد سعيد الخلفاوي، الرئيس التنفيذي للمصرف.

واطلع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي على نتائج المصرف للسنة المالية 2023، التي أظهرت أداءً مالياً ممتازاً، حيث بلغ مجمل العائد التشغيلي 1.56 مليار درهم (بزيادة وصلت إلى 66%) مقارنة بمجمل العائد التشغيلي لعام 2022، الذي بلغ 942 مليون درهم، وبلغ صافي العائد التشغيلي 857 مليون درهم، كما نما حجم أصول المصرف ووصلت قيمتها إلى 24.9 مليار درهم، محققة زيادة قدرها 18.12 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها السنة الماضية.

كما اطلع سموه على جهود المصرف في المحافظة على مستويات سيولة واحتياطي رأس مال كافيين، ونمو حجم أصول التمويل الإسلامي بنسبة 8.29 بالمئة، ووصلت قيمتها إلى 13.8 مليار درهم في نهاية السنة، ونمو حجم ودائع العملاء بنسبة 20.8 بالمئة في الفترة نفسها، وبلغت 19.7 مليار درهم.

وخصص المصرف مبلغاً لمرة واحدة لتحسين جودة الأصول بما يتوافق مع خطته التي طرحها مسبقاً، حيث خُصص هذا المبلغ في الربع الرابع من 2023، وأدى ذلك إلى خسارة صافية لمرة واحدة بلغت 390 مليون درهم في نهاية سنة 2023 مقارنة بربح صافٍ بلغ 162 مليون درهم في نهاية سنة 2022. ومن المتوقع أن تُخصص هذه المبالغ لمرة واحدة، وأن تحل مشكلة جودة الأصول وتحسّن حال محفظتنا الاستثمارية، وتسهم في دعم نمو مصرف عجمان ونجاحه طويل الأمد انطلاقاً من سنة 2024.

وقال مصطفى الخلفاوي إن نتائجنا في السنة المالية السابقة منحتنا فرصة لتقوية أساسنا وإعادة تشكيل استراتيجيتنا لمواجهة التحديات غير المتوقعة، وقرارنا بتخصيص مبالغ لتطوير محفظتنا وتكبد خسارة لمرة واحدة يعكس منهجنا الاحترازي في إدارة المخاطر وتفانينا في المحافظة على قوة ميزانيتنا العمومية.

وأضاف الخلفاوي: يشدد هذا الخيار الاستراتيجي على مرونتنا وتركيزنا الدائم على تأمين مستقبل زاهر لمصرف عجمان وعملائنا ومساهمينا، إضافة إلى إصرارنا على أن نلعب دوراً محورياً في القطاع المصرفي ونسير بخطى ثابتة إلى مستقبل مشرق، مدعّمين برؤيتنا الواضحة والتزامنا بمبادئنا، وجاهزين للاستفادة من الفرص القادمة، وسيستمر التزامنا بالامتياز والابتكار في إرشادنا نحو مستقبل مبهر ومستدام.

كما أثبت مصرف عجمان متانة أساسه من خلال مستويات سيولة قوية، حيث تبلغ نسبة القروض إلى مصادر التمويل 72.66 بالمئة، ونسبة الأصول القابلة للتسييل 25.26 بالمئة، كما يحافظ مصرف عجمان على احتياطي رأس مال تبلغ نسبته 15.62 بالمئة، واحتياطي رأس مال الشق-1 تبلغ نسبته 14.48 بالمئة، وكلتا النسبتين أعلى بكثير من الحد المطلوب قانونياً، ما يؤكد استقرار المصرف ونموه المستمرين.

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