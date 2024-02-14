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34.6 مليون درهم أرباح «العين الأهلية للتأمين» في 2023

2/14/2024 7:21:11 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

حققت شركة العين الأهلية للتأمين صافي أرباح بقيمة 34.6 مليون درهم في العام 2023، كما
حققت الشركة
نمواً في الإيرادات وصل إلى 2.5 مليار درهم في العام 2023، مقابل 2.4 مليار درهم في العام 2022.

وزادت حقوق المساهمين إلى 1.33 مليار درهم في العام 2023، مقابل 1.31 مليار درهم في العام 2022.

وارتفعت أقساط التأمين لدى الشركة إلى 1.4 مليار درهم في العام 2023، مقابل 1.1 مليار درهم في العام 2022.

وقال محمد جوعان راشد البادي الظاهري رئيس مجلس إدارة شركة العين الأهلية للتأمين: «رغم الظروف الراهنة، وما يسجله قطاع التأمين من تحديات مختلفة إقليمياً وعالمياً، فقد حققت شركة العين الأهلية للتأمين أداءً إيجابياً، ونأمل أن نسجل خلال العام 2024 أداءً أفضل خصوصاً مع توجه الشركة لعقد مزيد من شراكات التعاون مع مؤسسات وشركات محلية رائدة».

وقال محمد مظهر حمادة المدير العام للشركة: «نحرص في شركة العين للتأمين على مواصلة مسيرة النمو خصوصاً مع ارتفاع الإيرادات وحقوق المساهمين، وتسجيل صافي أرباح جيدة في العام 2023، على أمل تحقيق مزيد من النمو في العام الجاري».

وأضاف حمادة: «نركز على تلبية متطلبات عملائنا، وتحقيق أفضل الأداء بما يمكن شركتنا من النمو وتوسع أعمالنا في السوق خلال العام الجاري».

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