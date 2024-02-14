«الاحتيال الرومانسي» خسائر تتجاوز 50 مليار دولار وتلاعب بالعواطف

باسم الحب وفي أجواء عالية الرومانسية، تسجل البنوك الأمريكية جرائم مالية ترتكب عبر الإنترنت وضحاياها من النساء والرجال الذي وقعوا في الحب، والخسائر بالمليارات.

ففي وقت يحتفل العالم بـ«عيد الحب» يسعى القطاع المصرفي الأمريكي إلى الحصول على المساعدة من الحكومة الفيدرالية وصناعة وسائل التواصل الاجتماعي لوقف الأزمة المتصاعدة التي تكلف الأمريكيين مليارات الدولارات كل عام من خلال ما أسماها: عمليات الاحتيال الرومانسية عبر الإنترنت.

قدرت نائب المدعي العام في مقاطعة سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا، إيرين ويست، خسارة ما بين 30 مليار دولار و50 مليار دولار بسبب عمليات الاحتيال الرومانسية في عام 2022.

وقالت «هذا الرقم ضخم»، مضيفة إن الوصول إلى الصورة الكاملة عن حجم الخسائر قد يكون صعباً لأن ثمة ضحايا قد يترددون في الإبلاغ عن تفاصيل «إذلالهم المالي».

انتشرت هذه الجرائم الرقمية منذ تفشي جائحة كورونا، حيث يتظاهر المحتالون بأنهم شركاء جيدون في أوقات الوحدة والكآبة التي رافقت ظهور الجائحة والحظر المنزلي ويتلاعبون بعواطف ضحاياهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

حول هذه المسألة قال نائب الرئيس التنفيذي للمخاطر والاحتيال والأمن السيبراني في جمعية المصرفيين الأمريكيين بول بيندا، في مقابلة مع شبكة سي إن بي سي: «نحن حقاً بحاجة إلى مساعدة شركات ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي لإغلاق حسابات هؤلاء الأشخاص الذين يحتالون على الناس، نحن بحاجة إلى تدخل جهات إنفاذ القانون لمحاسبة هؤلاء الأشخاص. وما لم تضع رجلاً سيئاً خلف القضبان، فسيستمر هذا الرجل في ارتكاب المزيد».

ويقدر الخبراء أن حالات الاحتيال التي تم الإبلاغ عنها تبلغ قيمتها مليارات الدولارات كل عام. ويقولون إنه مع الأخذ في الاعتبار أن العديد من الضحايا لا يبلغون عن خسائرهم لأي شخص، فإن الخسائر الإجمالية يمكن أن تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات سنوياً.

تتم إدارة عمليات الاحتيال الرومانسية من قبل عصابات إجرامية منظمة، غالباً ما يكون مقرها في جنوب شرق آسيا، وتقوم بإعداد صور رمزية زائفة لوسائل التواصل الاجتماعي وتستخدمها للاتصال بالضحايا الأمريكيين المحتملين. وأهداف هذه العصابات هي الذكور والإناث، كباراً وصغاراً، سواء من ذوي التعليم العالي أم متوسطي التعليم، جميع الفئات دخلت دائرة أهدافهم، وفقاً للخبراء.

لخفض هذا النوع من الجريمة، رأى الخبراء الذين تحدثت إليهم «سي إن بي سي» أنه على شركات وسائل التواصل الاجتماعي أن تبادر إلى تقييد وصول هذا النوع من المجرمين إلى منصاتها والقيام بما هو مناسب للقضاء على الجناة.

كما رأوا ضرورة إجراء تغييرات تنظيمية من شأنها أن تسمح للمؤسسات المالية بالتواصل حول العملاء المعرضين للخطر. فقد يقوم بعض الضحايا باستنزاف حساب التوفير لدى مؤسسة واحدة لإرسال الأموال إلى محتال، في حين تظل المؤسسة التي تخدم حساب التقاعد الخاص بهم غير مدركة لعملية الاحتيال.

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