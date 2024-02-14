ليفربول يؤمن نفسه تحسبًا لرحيل صلاح

أفاد تقرير صحفي إنجليزي، بأن ليفربول وضع عينه على لاعب جديد، لتعويض الرحيل المحتمل للنجم المصري محمد صلاح.

وينتهي عقد صلاح مع ليفربول صيف 2025، وسط أنباء تفيد برغبة اتحاد جدة في ضمه الصيف المقبل، مقابل 235 مليون يورو، كأغلى صفقة في تاريخ كرة القدم.

وبحسب شبكة "فوتبول إنسايدر" الإنجليزية، فإن ليفربول يرغب في التعاقد مع الدولي البرتغالي، بيدرو نيتو، جناح وولفرهامبتون، وأوضح التقرير، أن ليفربول يضع نيتو ضمن قائمة المرشحين، لتعويض الرحيل المحتمل لصلاح.

وأشارت الشبكة إلى أن نيتو قدم مستويات مميزة للغاية هذا الموسم في البريميرليغ، وفي حالة انتقاله لليفربول، سيكون خير تعويض لصلاح.

ويستعد ليفربول لتقديم عرض قيمته 60 مليون جنيه إسترليني، للحصول على خدمات الجناح البرتغالي.

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