رافائيل سانتوجا: «أكاديمية IFBB دبي» تسهم في تطوير بناء الأجسام بالإمارات

أشاد الدكتور رافائيل سانتوجا رئيس الاتحاد الدولي للياقة البدنية وبناء الأجسام، بالنجاحات التي تحققها أكاديمية IFBB في الإمارات، مؤكداً أنها تسهم كثيراً في تطوير مستوى اللعبة ليس في الإمارات فحسب بل في كافة الدول الخليجية والعربية، خاصة وإنها من أنشط وأهم الأكاديميات التابعة للاتحاد الدولي على مستوى العالم، مطالباً مجلس إدارة الأكاديمية بالمحافظة على مسيرة النجاح التي تستهدف صقل وتدريب وتأهيل مدربي اللياقة البدنية وبناء الأجسام على مستوى الشرق الأوسط، من خلال إقامة أفضل الدورات العلمية المتقدمة في مجال اللعبة، جاء ذلك

خلال الاجتماع الذي عقده رافائيل سانتوجا بمقر الأكاديمية في دبي أول من أمس، تقديراً للدور المهم الذي تقوم به الأكاديمية في دعم مسيرة مدربي وحكام اللياقة البدنية وبناء الأجسام على مستوى الشرق الأوسط، بحضور العقيد «م» عبدالكريم محمد سعيد رئيس مجلس إدارة أكاديمية IFBB في الإمارات والشرق الأوسط، والمهندس وليد عبدالكريم مدير عام الاكاديمية

و محمد عبدالكريم

مدير الشؤون الادارية.

كما شهدت الزيارة، تسليم رافائيل سانتوجا، لمجلس إدارة الأكاديمية بطاقات المدربين الدوليين المعتمدة والصادرة من كلية الاتحاد الدولي بإسبانيا وهي الجهة المعتمدة الرسمية في مجال اللعبة، كما وضع الطرفان أسس لأطر التعاون بينهما خلال المرحلة المقبلة وذلك استثماراً للعلاقات الطيبة التي تجمع بين الاتحاد الدولي والأكاديمية.

من جانبه، ثمن العقيد «م» عبدالكريم محمد سعيد، زيارة رئيس الاتحاد الدولي للياقة البدنية وبناء الأجسام، لمقر الأكاديمية، وهو الأمر الذي زاد من مسؤولية مجلس الإدارة في تقديم الأفضل من خلال الدورات التدريبية المتقدمة وتأهيل مدربي اللعبة بشكل احترافي يفيد النشء الصغير، كما أن دعم

رافائيل سانتوجا لمنظومة العمل بالاكاديمية، يزيد من حماس وثقة القائمين عليها ويجعلهم أكثر حرصاً على مواصلة مشوار النجاح.

وكان الدكتور رافائيل سانتوجا رئيس الاتحاد الدولي للياقة البدنية وبناء الأجسام، قد حرص خلال تواجده الأخير في الإمارات، على عقد الاجتماع على هامش دورة الحكام الدولية الناجحة التي نظمت في دبي، تخلله مناقشة العديد من التقارير المهمة التي توثق نجاحات الأكاديمية والدور الذي تقوم به في صقل وتدريب وتأهيل مدربي اللياقة البدنية وبناء الأجسام.

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