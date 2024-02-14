جمارك دبي تضبط مسافراً حاول تهريب 6.5 كيلوغرامات حشيش و3 غرامات من مادة الكريستال المخدرة

ارتاب ضباط جمارك دبي خلال تأدية مهام عملهم، في أحد المسافرين القادمين إلى دولة الإمارات عبر أحد

المنافذ الجمركية البرية، وذلك من خلال قراءة لغة الجسد، حيث بدت ملامح الارتباك على المسافر ومحاولته الإسراع في المرور من عملية التفتيش الجمركي، حيث تم تحويل المسافر إلى التفتيش اليدوي ليكتشف ضابط الجمارك كيساً بلاستيكياً شفافاً مخبأ في أحد الجيوب السرية بملابسه يحتوي على مادة الكريستال المخدرة بوزن ما يقارب 3 غرامات، ومع إخضاع مركبة المسافر للتفتيش الدقيق عثر على لفافات تحتوي على مخدر الحشيش بوزن 6.56 كيلوغرامات تم اخفاؤها في أماكن ضيقة ومتفرقة بالمركبة.

وقال حميد محمد مدير إدارة المراكز الجمركية البرية: "تعكس هذه الضبطية يقظة ومهارة مفتشي جمارك دبي في قراءة لغة الجسد وارتفاع الحس الأمني لديهم، والذي مكنهم من إحباط تهريب هذه المخدرات وضبط المسافر بعد الاشتباه فيه، مؤكداً أن جمارك دبي تضع في مقدمة أولوياتها تلقي كادرها من المفتشين لبرامج تدريبية تخصصية في جميع المجالات الجمركية والأمنية وفق أجود وأفضل المعايير العالمية للتعرف إلى كافة المواد الممنوعة والخطرة والتي تضر بأفراد المجتمع، وذلك في ضوء خطتها نحو ريادة الجمارك الآمنة عالمياً".

من جانبه، أشاد محمد عبد الله راشد مدير أول تفتيش بمهارة وكفاءة المفتشين الجمركيين ودورهم الفعال في إحباط دخول هذه الكمية الكبيرة من المخدرات إلى الدولة، والتي ستشكل خطراً كبيراً على الأفراد والمجتمعات، نحن نعمل بكل جهد لحماية الحدود والمنافذ الجمركية معتمدين على الكوادر المؤهلة في قطاع التفتيش الجمركي، إضافة إلى استخدام أفضل وأهم أجهزة الفحص والمعاينة في التفتيش وهي الأحدث عالمياً،

لذلك تحرص جمارك دبي على تزويد المراكز بالأجهزة النوعية بهدف تسهيل التجارة المشروعة وتأمين منافذ الإمارة.





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