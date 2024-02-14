رئيس زيمبابوي يزور مقر القيادة العامة لشرطة دبي

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فخامة إمرسون منانغاغوا، رئيس جمهورية زيمبابوي، القيادة العامة لشرطة دبي، وذلك في إطار زيارته للدولة للمشاركة في أعمال "القمة العالمية للحكومات" والتي انعقدت أعمالها خلال الفترة من 12-14 فبراير الجاري، حيث كان في استقبال فخامته لدى وصوله إلى مقر القيادة العامة معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وعدد من مساعدي القائد العام، وكبار الضباط من الجانبين.

ورحّب القائد العام لشرطة دبي بزيارة فخامة الرئيس منانغاغوا، مؤكداً حرص شرطة دبي على مد جسور التعاون الفعّالة مع مختلف الأجهزة الأمنية حول العالم، ترسيخاً للنهج الذي أرساه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بشأن توطيد الشراكات الدولية في شتى المجالات، والالتزام بتطبيق هذا النهج في المجال الأمني، بتوسيع نطاق المشاركة على الصعيد الدولي في التصدي للجريمة بكافة أشكالها، وبما يؤكد الدور المؤثر لدبي ودولة الإمارات في مواجهة الجريمة المنظّمة والعابرة للحدود حول العالم.



واستمع فخامة رئيس جمهورية زيمبابوي خلال الزيارة إلى شرح من معالي الفريق عبدالله المري الذي أكد حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تعزيز شراكتها الدولية، وتوسيع دائرة التعاون الشرطي والأمني مع شركائها حول العالم في إطار شراكات فعالة تغطي مختلف القطاعات، وتدعم التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي، وتواكب التوجه العام الرامي لجعل دبي أفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة، بما للجانب الأمني من أهمية كبيرة في تحقيق هذا الهدف، إذ يعد أمن المجتمعات وسلامة أفرادها ومنشآتها من أهم العوامل المؤثرة في تحقيق نهضتها وتقدمها وازدهارها.



واطلع فخامة الرئيس منانغاغوا في مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات، على النظم التقنية المتطورة التي تتبناها شرطة دبي لتحقيق أعلى مستويات كفاءة الأداء والاستجابة الفورية للبلاغات، ومنها نظام "أزري" بما يحتويه من آلية خرائط تعتمد على الذكاء الاصطناعي، لرصد أماكن تواجد الدوريات ومواقع البلاغات وتأكيد سرعة الاستجابة لها من قبل الدوريات، إلى جانب مساهمة النظام في التنبؤ بإمكانية وقوع حوادث في مناطق معينة استناداً إلى البيانات التي يتم جمعها وتحليلها، فيما تابع فخامته فيلما قصيراً يبرز مراحل استجابة شرطة دبي لأحد البلاغات في إطار زمني قياسي.

كذلك، تابع فخامته شرحاً حول منظومة "الدرون بوكس" (drone box) ، منصة إطلاق الطائرات المؤتمتة من دون طيار في إمارة دبي، والهادفة إلى خفض معدل زمن الاستجابة للحالات الطارئة جداً، إضافة إلى المساهمة في الكشف عن الجريمة، ما يجعل شرطة دبي واحدة من أوائل الجهات الشرطية على مستوى العالم التي تطبق منظومة "الدرون بوكس" كمستجيب للبلاغات الجنائية والمرورية.

كما اطلع فخامة الرئيس على الخدمات الإنسانية المقدمة من الإدارة العامة للعمليات، ممثلة بخدمة مرضى القلب وأصحاب الهمم، عبر ربط قواعد بيانات كل فئة بنظام إدارة الحوادث الخاصة بشرطة دبي، ليتم التعرف عليهم بمجرد اتصالهم، وإرسال أفراد الشرطة والإسعاف وفقاً لكل حالة لمساعدتهم.و شهد فخامة الرئيس إمرسون منانغاغوا دورية "غياث" التي تُعد واحدة من أكثر السيارات الأمنية تطوراً في العالم، وتضم أنظمة ذكية ومتطورة معززة بالذكاء الاصطناعي منها نظام التعرف على الوجوه، نظام قراءة لوحات الأرقام ونظام البلاغات الرقمية، إلى جانب شاشات متنوعة تقدم للضابط المسؤول معلومات وافية عن حالة الطرق والمركبات المطلوبة والأشخاص المطلوبين.

كما زار فخامة الرئيس مركز الشرطة الذكي "SPS"، في حي دبي للتصميم، واستمع إلى شرح حول الخدمات التي توفرها مراكز الشرطة الذكية من باقات متعددة من الخدمات الجنائية والمرورية والمجتمعية، واختلاف مكان تقديم بعضها باختلاف المركز، سواء كان SPS، أو "درايف ثرو" أو "ووك إن"، وبسبع لغات عالمية، دون تدخل بشري، وعلى مدار الـ24 ساعة.

وفي ختام الزيارة، أعرب رئيس جمهورية زيمبابوي عن تقديره لما شاهده من إمكانات أمنية وخدمية متطورة، تواكب التقدم الكبير الذي تشهده دبي في مختلف المجالات وفي مقدمتها منظومة العمل الحكومي، متمنياً مزيداً من التقدم والازدهار لدولة الإمارات، كل التوفيق والتميز لشرطة دبي وجميع القائمين على المنظومة الشرطية والأمنية في دبي ودولة الإمارات عموماً.



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