Wednesday, 14 February 2024 04:05 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


«المقبلات» ضحية رد فعل لابورتا ضد الإهانات

2/14/2024 7:21:08 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

ظهرت كواليس جديدة للقطة الشهيرة الخاصة بغضب خوان لابورتا، رئيس برشلونة، عقب تعادل البارسا مع غرناطة بنتيجة 3-3 مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة 24 من عمر الليجا.

وشوهد لابورتا يطيح بطاولة المقبلات التي كانت أمامه في المنصة الشرفية لملعب مونتجويك على الأرض.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن نتيجة المباراة لم تكن السبب الرئيسي وراء تصرف لابورتا، لكن الأخير غضب عقب تعرضه لإهانات من بعض مشجعي برشلونة.

وأشارت إلى أن مجموعة صغيرة من المشجعين المحيطين بالمنصة الشرفية ظلوا يوبخون لابورتا على أداء الفريق ومستقبل النادي.

وأوضحت أن المشجعين استخدموا عبارات لتوبيخ لابورتا من التي كان يرددها في حملته الانتخابية مثل "الخسارة سيكون لها عواقب" أو "سنعيد الفرحة لبرشلونة".

وذكرت أن لابورتا لم يصب غضبه على صينية أو 2 أو 3 من التي كانت أمامه في المنصة، بل أطاح بالطاولة كاملة وما كانت تحمله من مقبلات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN14022024000110011019ID1107851105

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث