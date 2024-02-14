«المقبلات» ضحية رد فعل لابورتا ضد الإهانات

ظهرت كواليس جديدة للقطة الشهيرة الخاصة بغضب خوان لابورتا، رئيس برشلونة، عقب تعادل البارسا مع غرناطة بنتيجة 3-3 مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة 24 من عمر الليجا.

وشوهد لابورتا يطيح بطاولة المقبلات التي كانت أمامه في المنصة الشرفية لملعب مونتجويك على الأرض.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن نتيجة المباراة لم تكن السبب الرئيسي وراء تصرف لابورتا، لكن الأخير غضب عقب تعرضه لإهانات من بعض مشجعي برشلونة.

وأشارت إلى أن مجموعة صغيرة من المشجعين المحيطين بالمنصة الشرفية ظلوا يوبخون لابورتا على أداء الفريق ومستقبل النادي.

وأوضحت أن المشجعين استخدموا عبارات لتوبيخ لابورتا من التي كان يرددها في حملته الانتخابية مثل "الخسارة سيكون لها عواقب" أو "سنعيد الفرحة لبرشلونة".

وذكرت أن لابورتا لم يصب غضبه على صينية أو 2 أو 3 من التي كانت أمامه في المنصة، بل أطاح بالطاولة كاملة وما كانت تحمله من مقبلات.

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