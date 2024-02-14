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محمد بن زايد: بفضل رعاية محمد بن راشد أصبحت قمة الحكومات منصة عالمية للحوار على أرض الإمارات

2/14/2024 7:21:03 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أن
رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للقمة العالمية للحكومات 2024، جسدت مكانتها المهمة ضمن الفعاليات العالمية الكبرى، عبر الحضور العالمي الكبير ورفيع المستوى، والموضوعات الحيوية التي طرحت على جدول أعمالها والتنظيم المتميز لها.

وقال سموه في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "X": "الحضور العالمي الكبير ورفيع المستوى في "القمة العالمية للحكومات 2024" والموضوعات الحيوية التي طرحت على جدول أعمالها والتنظيم المتميز لها، جسد مكانتها الهامة ضمن الفعاليات الكبرى في العالم".

وأضاف سموه: "بفضل رعاية أخي محمد بن راشد، أصبحت القمة منصة عالمية على أرض الإمارات، للحوار حول تطوير العمل الحكومي واستشراف حكومات المستقبل بما يعود بالخير على الشعوب في مختلف دول العالم".

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